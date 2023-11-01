Можно ли хрустеть шеей и почему это опасно для здоровья: отвечает эксперт

Характерный хруст в области шеи доставляет большое удовольствие. Особенно после тяжелого рабочего дня. Однако специалисты не рекомендуют это делать самостоятельно. Почему лучше не хрустеть шеей дома — читай в материале.

Можно ли хрустеть шеей: отвечает эксперт

Массажист Ярослав Новак утверждает, что у него самого раньше была такая привычка. Особенно после того, как долго сидел или выполнял другую работу.

Этот хруст — это высвобождение или лопание пузырьков воздуха в капсуле сустава при резком или амплитудном движении.

В шейном отделе позвоночника насчитывается сем позвонков, которые спереди соединяются межпозвонковыми дисками (в шее они достаточно тонкие и способны к более быстрому износу), а сзади — фасеточными суставами (где и происходят звуки).

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Что происходит, когда хрустит шея

По словам эксперта, когда мы самостоятельно хрустим шеей, в результате чего чувствуем облегчение, увеличение амплитуды движения, уменьшение боли или напряжения, нам хорошо, ведь происходит рефлекторная реакция мышц на хруст.

Но с течением времени мы начинаем это делать все чаще, поскольку чаще чувствуем дискомфорт.

Итак, если мы делаем это постоянно, суставные хрящи, где происходит хруст, начинают постепенно стираться, а межпозвонковые диски — растрескиваться.

Потому что участок, которым мы хрустим, постоянно один и тот же. В результате этого мы можем получить хроническую боль в шее и возможную нестабильность.

Почему нельзя хрустеть шеей и что делать в таком случае

Здесь все просто — откажись от этой привычки. Конечно, последствия после хруста не наступают сразу, это долгий процесс, но все же риск есть.

Но если шеей хрустит специалист, в таком случае он манипулирует всеми сегментами шеи, что позволяет снять блоки и напряжение с тех сегментов, которые самостоятельно прохрустеть не удается, и эффект от этого держится гораздо дольше.

Также важно понимать, что если ты постоянно хрустишь шеей, то делаешь это только в одном и том же месте.

Это приводит к расслаблению и растяжению капсулы сустава, которым мы хрустим, и затем возникает хроническая головная боль, которую нужно лечить очень долго. Также после таких манипуляций суставы станут крайне уязвимыми для разного рода травм.

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