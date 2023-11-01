Чи можна хрустіти шиєю та чому це небезпечно для здоров’я: відповідає експерт

Характерний хрускіт в області шиї приносить неабияке задоволення. Особливо після важкого робочого дня. Однак спеціалісти не рекомендують це робити самостійно. Чому ліпше не хрустіти шиєю вдома — читай в матеріалі.

Чи можна хрустіти шиєю: відповідає експерт

Масажист Ярослав Новак стверджує, що в нього самого раніше була така звичка. Особливо після того, як довго сидів або виконував іншу роботу.

Цей хруст — це вивільнення або лопання бульбашок повітря в капсулі суглоба при різкому або амплітудному русі.

У шийному відділі хребта налічується сім хребців, які спереду з’єднуються міжхребцевими дисками (в шиї вони досить тонкі та здатні до швидшого зношування), а ззаду — фасетковими суглобами (де і відбуваються звуки).

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Що відбувається, коли хрустить шия

За словами експерта, коли ми самостійно хрустимо шиєю, в результаті чого відчуваємо полегшення, збільшення амплітуди руху, зменшення болю або напруги, нам добре, адже відбувається рефлекторна реакція м’язів на хруст.

Але з часом ми починаємо це робити все частіше, оскільки частіше відчуваємо дискомфорт.

Отже, якщо ми робимо це постійно, суглобові хрящі, де відбувається хруст, починають поступово стиратися, а міжхребцеві диски — розтріскуватися.

Тому що ділянка, якою ми хрустимо, постійно одна і та ж сама. В результаті цього ми можемо отримати хронічний біль в шиї та можливу нестабільність.

Чому не можна хрустіти шиєю та що робити в такому випадку

Тут все просто — відмовся від цієї звички. Звичайно, що наслідки після хрускоту не наступають одразу, це довгий процес, але все ж таки ризик є.

Але якщо шиєю хрустить спеціаліст, в такому разі він маніпулює всіма сегментами шиї, що дозволяє зняти блоки та напругу з тих сегментів, які самостійно прохрустіти не вдається, і ефект від цього тримається набагато довше.

Також важливо розуміти, що якщо ти постійно хрустиш шиєю, то робиш це тільки в одному і тому самому місці.

Це призводить до розслаблення і розтягнення капсули суглоба, яким ми хрустимо, і потім виникає хронічний головний біль, який треба лікувати дуже довго. Також після таких маніпуляцій суглоби стануть вкрай уразливими для різного роду травм.

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