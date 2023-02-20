Удалять или лечить? Что такое аденоиды, почему они увеличиваются и какие симптомы

Если ребенок не дышит носом, причиной этого могут быть увеличенные аденоиды. Они есть у всех людей и являются барьером для вирусов, который не дает им попасть в организм. Это самое мощное звено иммунитета.
Так как дети часто болеют, аденоиды могут воспаляться и увеличиваться. Это может мешать свободному дыханию через нос. Педиатр Евгений Комаровский рассказал о лечении аденоидов и нужно ли их удалять.
Комаровский объясняет, что аденоиды — это лимфоидная ткань, которая расположена очень специфическим образом: на задней стенке глотки в направлении вверх.
Аденоиды нельзя увидеть, заглянув в горло. Понять, что аденоидная миндалина, вероятно, воспалена, можно, если видимые миндалины с обеих сторон горла увеличены.
Из-за того, что дети встречаются с большим количеством вирусов, на миндалины приходится большая нагрузка. Поэтому они начинают активно расти и появляются новые клетки, которые помогают бороться с вирусами.
Поэтому аденоиды увеличиваются и могут препятствовать дыханию через нос. Из-за этого может возникать опасность отитов, поскольку миндалина перекрывает поток воздуха в слуховой трубе, соединяющей полость уха с носоглоткой.
Симптомы, указывающие на увеличение аденоидов:
Эти симптомы влияют на концентрацию внимания ребенка, у него может появиться кариес. Все чаще случается насморк, а также возникают бактериальные осложнения.
Евгений Комаровский говорит: когда начинаются проблемы с дыханием, возникает вопрос, нужно ли удалять аденоиды.
Он отмечает, что сначала можно попытаться лечить воспаление аденоидов медикаментозно. Для этого есть две группы медикаментов: топические стероиды и антагонисты лейкотриенов. Однако лечение может занять два-три месяца.
Если нет улучшения, то однозначно аденоиды надо удалять, — сказал Комаровский.
Если нет улучшения, то однозначно аденоиды надо удалять, — сказал Комаровский.
Симптомы, при которых нужно удалять аденоиды:
Удаление аденоидов — быстрое, а восстановительный период — короткий. Эффект от операции можно заметить сразу, ведь ребенок начинает дышать, спокойно спит, высыпается, у него улучшается настроение и общее состояние.
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