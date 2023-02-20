Здоровье и красота

Удалять или лечить? Что такое аденоиды, почему они увеличиваются и какие симптомы

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 февраля 2023, 19:30
Чи треба видаляти аденоїди: симптоми збільшення аденоїдів
Фото: Pexels

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