Удалять или лечить? Что такое аденоиды, почему они увеличиваются и какие симптомы

Если ребенок не дышит носом, причиной этого могут быть увеличенные аденоиды. Они есть у всех людей и являются барьером для вирусов, который не дает им попасть в организм. Это самое мощное звено иммунитета.

Так как дети часто болеют, аденоиды могут воспаляться и увеличиваться. Это может мешать свободному дыханию через нос. Педиатр Евгений Комаровский рассказал о лечении аденоидов и нужно ли их удалять.

Что такое аденоиды

Комаровский объясняет, что аденоиды — это лимфоидная ткань, которая расположена очень специфическим образом: на задней стенке глотки в направлении вверх.

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Аденоиды нельзя увидеть, заглянув в горло. Понять, что аденоидная миндалина, вероятно, воспалена, можно, если видимые миндалины с обеих сторон горла увеличены.

Почему аденоиды увеличиваются

Из-за того, что дети встречаются с большим количеством вирусов, на миндалины приходится большая нагрузка. Поэтому они начинают активно расти и появляются новые клетки, которые помогают бороться с вирусами.

Поэтому аденоиды увеличиваются и могут препятствовать дыханию через нос. Из-за этого может возникать опасность отитов, поскольку миндалина перекрывает поток воздуха в слуховой трубе, соединяющей полость уха с носоглоткой.

Симптомы, указывающие на увеличение аденоидов:

нарушение носового дыхания;

отиты;

дыхание открытым ртом во сне;

неприятный запах изо рта из-за пересыхания слизистой.

Эти симптомы влияют на концентрацию внимания ребенка, у него может появиться кариес. Все чаще случается насморк, а также возникают бактериальные осложнения.

Нужно ли удалять аденоиды

Евгений Комаровский говорит: когда начинаются проблемы с дыханием, возникает вопрос, нужно ли удалять аденоиды.

Он отмечает, что сначала можно попытаться лечить воспаление аденоидов медикаментозно. Для этого есть две группы медикаментов: топические стероиды и антагонисты лейкотриенов. Однако лечение может занять два-три месяца.

Если нет улучшения, то однозначно аденоиды надо удалять, — сказал Комаровский.

Симптомы, при которых нужно удалять аденоиды:

отсутствие носового дыхания, храп;

признаки хронической инфекции (длительный насморк — более двух недель, поражение пазух носа);

отиты.

Удаление аденоидов — быстрое, а восстановительный период — короткий. Эффект от операции можно заметить сразу, ведь ребенок начинает дышать, спокойно спит, высыпается, у него улучшается настроение и общее состояние.

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