Видаляти чи лікувати? Що таке аденоїди, чому вони збільшуються та які симптоми

Якщо дитина не дихає носом, причиною цього можуть бути збільшені аденоїди. Вони є у всіх людей, це бар’єр для вірусів, який не дає їм потрапити до організму. Аденоїди — найпотужніша ланка імунітету.

Через те, що діти часто хворіють, аденоїди можуть запалюватися та збільшуватися. Це може заважати вільному диханню через ніс. Педіатр Євген Комаровський розповів про лікування аденоїдів та чи треба їх видаляти.

Що таке аденоїди

Комаровський пояснює, що аденоїди — це лімфоїдна тканина, яка розташована дуже специфічним чином: на задній стінці горлянки вгору.

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Аденоїди не можна побачити, зазирнувши у горло. Зрозуміти, що аденоїдна мигдалина, ймовірно, запалена, можна, якщо видимі мигдалики з двох боків горла збільшені.

Чому аденоїди збільшуються

Через те, що діти натрапляють на велику кількість вірусів, на мигдалики припадає велике навантаження. Тому вони починають активно рости, і з’являються нові клітини, що допомагають боротися з вірусами.

Саме тому аденоїди збільшуються та можуть перешкоджати диханню через ніс. Через це також може виникати небезпека отитів, оскільки мигдалина перекриває потік повітря у слуховій трубі, що з’єднує порожнину вуха з носогорлом.

Симптоми, які вказують на збільшення аденоїдів:

порушення носового дихання;

отити;

дихання відкритим ротом уві сні;

неприємний запах із рота через пересихання слизової оболонки.

Ці симптоми впливають на концентрацію уваги дитини, у неї може з’явитися карієс. Дедалі частішим стає нежить, а також виникають бактеріальні ускладнення.

Чи потрібно видаляти аденоїди

Євген Комаровський каже: коли починаються проблеми з диханням, виникає питання, чи треба видаляти аденоїди.

Він наголошує, що спершу можна спробувати лікувати запалення аденоїдів медикаментозно. Для цього існують дві групи медикаментів: топічні стероїди та антагоністи лейкотрієнів. Проте лікування може тривати два-три місяці.

Якщо покращення немає, то однозначно аденоїди треба видаляти, — сказав Комаровський.

Симптоми, за яких треба видаляти аденоїди:

відсутність носового дихання, хропіння;

ознаки хронічної інфекції (тривалий нежить — понад два тижні, ураження пазух носа);

отити.

Видалення аденоїдів — швидке, а період відновлення — короткий. Ефект від операції можна помітити відразу, адже дитина починає дихати, спокійно спить, висипається, у неї покращується настрій та загальний стан.

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