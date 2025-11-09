Лучше одна долгая прогулка, чем несколько коротких — объяснение ученых

Одна продолжительная прогулка в день может дать вашему сердцу гораздо больше пользы, чем несколько коротких выходов, особенно если вы не занимаетесь спортом.

К такому выводу пришли ученые из Университета Сиднея и Universidad Europea. Их исследование опубликовано в медицинском журнале Annals of Internal Medicine.

15 минут без остановки — и сердце благодарно

Исследователи советуют ежедневно ходить хотя бы 15 минут без перерыва. Это примерно 1500 шагов подряд — именно такая активность уже считается тренировкой для сердца.

И хотя многие стремятся к символическим 10 тысячам шагов, это число не имеет научного подтверждения — оно появилось из старой японской рекламы шагомера.

Учёные проанализировали данные 33 560 британцев в возрасте от 40 до 79 лет, которые проходили менее 8 тысяч шагов в день. По продолжительности их прогулок людей разделили на группы:

Менее 5 минут — 43%;

5–10 минут — 33,5%;

10–15 минут — 15,5%;

15 минут и более — 8%.

В течение восьми лет исследователи наблюдали за их здоровьем и выяснили: те, кто ходил дольше за один раз, имели более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, даже если общее количество шагов было небольшим.

Важно не только сколько, но и как вы ходите

Профессор Эммануэль Стаматакіс, один из руководителей исследования, отметил:

Мы привыкли говорить только о количестве шагов, но игнорируем то, как именно мы их делаем. Более продолжительная непрерывная ходьба даже у людей с минимальной активностью может заметно улучшить здоровье сердца.

В то же время профессор статистики Кевин Макконвей подчеркнул, что исследование показывает взаимосвязь, но не доказывает, что именно продолжительная ходьба напрямую вызывает улучшения.

Британская служба здравоохранения рекомендует взрослым уделять не менее 150 минут умеренной активности в неделю — например, быстрой ходьбе.

Людям старше 65 лет советуют ежедневно оставаться подвижными, даже если это лишь лёгкая активность по дому.

Кардиолог Эмили МакГрат из Британского фонда сердца добавила:

Если у вас есть проблемы с сердцем, движение поможет лучше контролировать состояние. Даже небольшие, но регулярные усилия имеют значение.

Как гулять безопасно

Если вы гуляете в темное время суток, носите светоотражающую одежду или фонарик, выбирайте тротуары или пешеходные дорожки и переходите дорогу только в установленных местах.

Главное правило простое: лучше одна полноценная прогулка, чем десять прерывистых. И даже 15 минут движения в день могут стать вашим лучшим вкладом в здоровье сердца.

Болезни сердца трудно поддаются лечению, вызывают тяжелые осложнения и нередко приводят к трагическому исходу. Важно вовремя распознать опасность и обратиться к врачу, наладить свой ритм и образ жизни

