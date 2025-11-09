Краще одна тривала прогулянка, ніж кілька коротких — пояснення вчених

Одна тривала прогулянка на день може дати вашому серцю значно більше користі, ніж кілька коротких виходів, особливо якщо ви не займаєтеся спортом.

До такого висновку дійшли вчені з Університету Сіднея та Universidad Europea. Їхнє дослідження опублікували у медичному журналі Annals of Internal Medicine.

15 хвилин без зупинки — і серце вдячне

Дослідники радять щодня ходити хоча б 15 хвилин без перерв. Це приблизно 1500 кроків поспіль — саме така активність вже вважається тренуванням для серця. І хоча багато хто прагне до символічних 10 тисяч кроків, це число не має наукового підтвердження — воно походить із старої японської реклами крокоміра.

Вчені проаналізували дані 33 560 британців віком від 40 до 79 років, які проходили менше 8 тисяч кроків на день. За тривалістю їхніх прогулянок людей поділили на групи:

Менше 5 хвилин — 43%;

5–10 хвилин — 33,5%;

10–15 хвилин — 15,5%;

15 хвилин і більше — 8%ю

Протягом восьми років науковці відстежували їхнє здоров’я та виявили: ті, хто ходив довше за раз, мали нижчий ризик серцево-судинних захворювань і смерті, навіть якщо загальна кількість кроків була невеликою.

Важливо не лише скільки, а як ви ходите

Професор Еммануель Стаматакіс, один із керівників дослідження, зазначив:

Ми звикли говорити лише про кількість кроків, але ігноруємо те, як саме ми їх робимо. Довша безперервна ходьба навіть у людей із мінімальною активністю може суттєво покращити здоров’я серця.

Водночас професор статистики Кевін Макконвей наголосив, що дослідження показує зв’язок, але не доводить, що саме тривала ходьба безпосередньо викликає покращення.

Британська служба охорони здоров’я радить дорослим приділяти щонайменше 150 хвилин помірної активності на тиждень — наприклад, швидкій ходьбі.

Людям старшим за 65 років рекомендують щодня залишатися рухливими, навіть якщо це лише хатня активність.

Кардіологиня Емілі МакҐрат із Британського фонду серця додає:

Якщо у вас є проблеми із серцем, рух допоможе краще контролювати стан. Навіть невеликі, але регулярні зусилля мають значення.

Як гуляти безпечно

Якщо ходите у темну пору доби, носіть світловідбиваючий одяг або ліхтарик, обирайте тротуари чи пішохідні доріжки, і переходьте дорогу лише у визначених місцях.

Отже, головне правило просте: краще одна повноцінна прогулянка, ніж десять уривчастих. І навіть 15 хвилин руху на день можуть стати вашим найкращим внеском у здорове серце.

Хвороби серця важко лікуються, провокують тяжкі ускладнення і часто призводять до трагічного кінця. Важливо вчасно розпізнати небезпеку та звернутися до лікаря, врегулювати свій ритм та стиль життя — читай у матеріалі симптоми аритмії та інших збоїв роботи серця.

