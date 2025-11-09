Стиль життя Здоров'я та краса

Краще одна тривала прогулянка, ніж кілька коротких — пояснення вчених

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Листопада 2025, 12:00 3 хв.
Краще одна тривала прогулянка, ніж кілька коротких — пояснення вчених
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь