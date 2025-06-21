Опущение органов малого таза: почему тянет низ живота не только на критические

Опущение органов малого таза — распространенная, но малообсуждаемая проблема многих женщин. Это смещение одного или нескольких органов в малом тазу из своего нормального положения, вследствие чего они выпячиваются во влагалище.

Это состояние вызывает трудности в повседневной жизни, во время менструаций, секса и рождения детей. Однако лечение опущения органов малого таза все же возможный, хоть и непростой путь.

Собрали самое важное об этом диагнозе, какие его симптомы и проявления, а также рекомендации по лечению.

Редакция Вікна-новини напоминает, что лечение любых болезненных состояний возможно только в медучреждениях. Материал несет исключительно ознакомительный характер.

Опущение органов малого таза: симптомы и проявления

Национальная служба здоровья Великобритании отмечает, что опущение может касаться матки, кишечника, мочевого пузыря или верхней части влагалища.

Выпадение органов не угрожает жизни, но может вызвать боль и дискомфорт. Симптомы можно улучшить с помощью упражнений для мышц тазового дна и изменения образа жизни, но иногда требуется медицинское лечение.

Симптомы опущения органов малого таза таковы:

ощущение тяжести внизу живота и половых органах;

тягучий дискомфорт во влагалище;

ощущение, будто что-то спускается во влагалище — может казаться, будто ты сидишь на маленьком шарике;

ощущение или видение выпуклости во влагалище;

дискомфорт или онемение во время секса;

проблемы с мочеиспусканием: неполное опорожнение мочевого пузыря, частые призывы в туалет или выделение небольшого количества мочи во время кашля, чихания или физической нагрузки (стрессовое недержание мочи).

Как диагностируют выпадение органов

Иногда опущение органов малого таза не имеет симптомов и проявляется во время внутреннего осмотра, например скрининга шейки матки.

Если подозреваешь этот диагноз, обратись к гинекологу. Врач проведет внутреннее обследование в области таза и внутри влагалища. Во время процедуры гинеколог может попросить лечь на левую сторону, чтобы лучше увидеть выпадение.

Если состояние сопровождается проблемами с мочевым пузырем, врач может направить на следующие направления:

анализ мочи для обнаружения инфекции;

ввод небольшой трубки в мочевой пузырь для выявления каких-либо проблем.

Почему возникает пролапс органов малого таза

Опущение возникает, когда группа мышц и тканей, поддерживающих тазовое дно, ослабевает и не может крепко удерживать органы на месте. Некоторые вещи также способны ускорить этот процесс:

беременность и роды, особенно если рожали несколько детей одновременно;

менопауза;

избыточный вес;

длительные запоры;

заболевания, вызывающие кашель и напряжение;

гистерэктомия — операция по удалению матки;

работа, требующая поднятия большого количества трудных предметов.

Есть четыре основных вида выпадения:

выпячивание мочевого пузыря в переднюю стенку влагалища (переднее выпадение);

выпячивание или свисание матки во влагалище (выпадение матки);

опущение верхней части влагалища (часто случается после операции по удалению матки);

выпячивание кишечника вперед в заднюю стенку влагалища (выпадение задней стенки).

Лечение опущения органов малого таза

Если у женщины нет никаких симптомов или выпадение легко и не сопровождается другими симптомами, ей может не понадобиться медицинское лечение.

Но некоторые изменения образа жизни, вероятно, улучшат состояние. Среди них:

потеря веса (при наличии избыточного веса);

избегание поднятия тяжелых предметов;

профилактика или лечение запоров.

Если симптомы более серьезные или влияют на повседневную жизнь, тогда потребуется комплексное лечение, которое может включать:

упражнения для тазового дна;

гормональное лечение;

вагинальные пессарии;

хирургическое вмешательство.

Минздрав в своих наставлениях подчеркивает, что хирургическое лечение выполняют, если пролапс очень усложняет повседневную жизнь.

Вмешательство проводят только в том случае, когда пациентка не планирует беременеть, ведь во время этого часто выполняют трансвагинальную гистерэктомию.

Операцию также не выполняют во время беременности или в послеродовой период (до шести месяцев). Противопоказана операция и для молодых пациенток.

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