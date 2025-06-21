Опущение органов малого таза: почему тянет низ живота не только на критические

Фото Unsplash Опущение органов малого таза — распространенная, но малообсуждаемая проблема многих женщин. Это смещение одного или нескольких органов в малом тазу из своего нормального положения, вследствие чего они выпячиваются во влагалище. Это состояние вызывает трудности в повседневной жизни, во время менструаций, секса и рождения детей. Однако лечение опущения органов малого таза все же возможный, хоть и непростой путь. Собрали самое важное об этом диагнозе, какие его симптомы и проявления, а также рекомендации по лечению. Редакция Вікна-новини напоминает, что лечение любых болезненных состояний возможно только в медучреждениях. Материал несет исключительно ознакомительный характер. Опущение органов малого таза: симптомы и проявления Национальная служба здоровья Великобритании отмечает, что опущение может касаться матки, кишечника, мочевого пузыря или верхней части влагалища. Выпадение органов не угрожает жизни, но может вызвать боль и дискомфорт. Симптомы можно улучшить с помощью упражнений для мышц тазового дна и изменения образа жизни, но иногда требуется медицинское лечение.Симптомы опущения органов малого таза таковы: ощущение тяжести внизу живота и половых органах; тягучий дискомфорт во влагалище; ощущение, будто что-то спускается во влагалище — может казаться, будто ты сидишь на маленьком шарике; ощущение или видение выпуклости во влагалище; дискомфорт или онемение во время секса; проблемы с мочеиспусканием: неполное опорожнение мочевого пузыря, частые призывы в туалет или выделение небольшого количества мочи во время кашля, чихания или физической нагрузки (стрессовое недержание мочи). Читать по теме О чем молчат женщины? Заболевания, о которых страшно говорить вслух и с которыми (не) стыдно идти к гинекологу Гинеколог Елена Купрюшина рассказала о наиболее частых гинекологических проблемах у женщин и методах их лечения. Как диагностируют выпадение органов Иногда опущение органов малого таза не имеет симптомов и проявляется во время внутреннего осмотра, например скрининга шейки матки. Если подозреваешь этот диагноз, обратись к гинекологу. Врач проведет внутреннее обследование в области таза и внутри влагалища. Во время процедуры гинеколог может попросить лечь на левую сторону, чтобы лучше увидеть выпадение. Unsplash Если состояние сопровождается проблемами с мочевым пузырем, врач может направить на следующие направления: анализ мочи для обнаружения инфекции; ввод небольшой трубки в мочевой пузырь для выявления каких-либо проблем. Читать по теме Тревожные звоночки для женщины: гинеколог рассказала, когда следует обращаться к врачу Читай список симптомов, сигнализирующих о гинекологической проблеме у женщин и беременных. Почему возникает пролапс органов малого таза Опущение возникает, когда группа мышц и тканей, поддерживающих тазовое дно, ослабевает и не может крепко удерживать органы на месте. Некоторые вещи также способны ускорить этот процесс: беременность и роды, особенно если рожали несколько детей одновременно; менопауза; избыточный вес; длительные запоры; заболевания, вызывающие кашель и напряжение; гистерэктомия — операция по удалению матки; работа, требующая поднятия большого количества трудных предметов. Есть четыре основных вида выпадения: выпячивание мочевого пузыря в переднюю стенку влагалища (переднее выпадение); выпячивание или свисание матки во влагалище (выпадение матки); опущение верхней части влагалища (часто случается после операции по удалению матки); выпячивание кишечника вперед в заднюю стенку влагалища (выпадение задней стенки). Unsplash Лечение опущения органов малого таза Если у женщины нет никаких симптомов или выпадение легко и не сопровождается другими симптомами, ей может не понадобиться медицинское лечение. Но некоторые изменения образа жизни, вероятно, улучшат состояние. Среди них: потеря веса (при наличии избыточного веса); избегание поднятия тяжелых предметов; профилактика или лечение запоров. Если симптомы более серьезные или влияют на повседневную жизнь, тогда потребуется комплексное лечение, которое может включать: упражнения для тазового дна; гормональное лечение; вагинальные пессарии; хирургическое вмешательство. Минздрав в своих наставлениях подчеркивает, что хирургическое лечение выполняют, если пролапс очень усложняет повседневную жизнь. Вмешательство проводят только в том случае, когда пациентка не планирует беременеть, ведь во время этого часто выполняют трансвагинальную гистерэктомию. Операцию также не выполняют во время беременности или в послеродовой период (до шести месяцев). Противопоказана операция и для молодых пациенток. А еще узнай преимущества интимной гимнастики для здоровья органов таза. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье, Медицина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter