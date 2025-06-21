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Опущення органів малого таза: чому тягне низ живота не лише на критичні

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 21 Червня 2025, 21:00
Опущення органів малого таза: чому тягне низ живота не лише на критичні
Фото Unsplash

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