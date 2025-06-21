Опущення органів малого таза: чому тягне низ живота не лише на критичні

Опущення органів малого таза — розповсюджена, але малообговорювана проблема багатьох жінок. Це зміщення одного або декількох органів у малому тазу зі свого нормального положення, внаслідок чого вони випинаються у піхву.

Цей стан спричиняє труднощі у повсякденному житті, під час менструацій, сексу та народженні дітей. Проте лікування опущення органів малого таза все ж можливий, хоч і непростий шлях.

Зібрали найважливіше про цей діагноз, які його симптоми та прояви, а також рекомендації щодо лікування.

Редакція Вікна-новини нагадує, що лікування будь-яких хворобливих станів можливе лише у медзакладах. Матеріал несе суто ознайомлювальний характер.

Опущення органів малого таза: симптоми та прояви

Національна служба здоров’я Великої Британії зазначає, що опущення може стосуватися матки, кишківника, сечового міхура або верхньої частини піхви.

Випадання органів не загрожує життю, але може спричиняти біль і дискомфорт. Симптоми можна покращити за допомогою вправ для м’язів тазового дна та зміни способу життя, але іноді потрібне медичне лікування.

Симптоми опущення органів малого таза такі:

відчуття тяжкості внизу живота та у статевих органах;

тягучий дискомфорт у піхві;

відчуття, ніби щось спускається у піхву — може здаватися, ніби ти сидиш на маленькій кульці;

відчуття або бачення опуклості у піхві;

дискомфорт або оніміння під час сексу;

проблеми з сечовипусканням: неповне спорожнення сечового міхура, часті поклики до туалету або виділення невеликої кількості сечі під час кашлю, чхання або фізичного навантаження (стресове нетримання сечі).

Як діагностують випадання органів

Іноді опущення органів малого таза не має симптомів і виявляється під час внутрішнього огляду, наприклад, скринінгу шийки матки.

Якщо підозрюєш цей діагноз, тоді звернися до гінеколога. Лікар проведе внутрішнє обстеження в області тазу та всередині піхви. Під час процедури гінеколог може попросити лягти на лівий бік, щоб краще побачити випадання.

Якщо стан супроводжується проблемами з сечовим міхуром, лікар може направити на подальші направлення:

аналіз сечі для виявлення інфекції;

введення невеликої трубки в сечовий міхур для виявлення будь-яких проблем.

Чому виникає пролапс органів малого таза

Опущення виникає, коли група м’язів і тканин, що мають підтримувати тазове дно, слабшає і не може міцно утримувати органи на місці. Деякі речі також здатні пришвидшити цей процес:

вагітність та пологи, особливо якщо народжували кількох дітей одночасно;

менопауза;

надмірна вага;

тривалі запори;

захворювання, що викликають кашель та напруження;

гістеректомія — операція з видалення матки;

робота, яка вимагає підняття великої кількості важких предметів.

Є чотири основних види випадання:

випинання сечового міхура в передню стінку піхви (переднє випадання);

випинання або звисання матки в піхву (випадання матки);

опущення верхньої частини піхви (часто трапляється після операції з видалення матки);

випинання кишківника вперед у задню стінку піхви (випадання задньої стінки).

Лікування опущення органів малого таза

Якщо у жінки немає жодних симптомів або випадання легке і не супроводжується іншими симптомами, їй може не знадобитися медичне лікування.

Але деякі зміни способу життя, ймовірно, покращать стан. Серед них:

втрата ваги (за наявності надмірної ваги);

уникнення підняття важких предметів;

профілактика або лікування запорів.

Якщо симптоми серйозніші або впливають на повсякденне життя, тоді знадобиться комплексне лікування, що може включати:

вправи для тазового дна ;

гормональне лікування;

вагінальні песарії;

хірургічне втручання.

МОЗ у своїх настановах підкреслює, що хірургічне лікування виконують, якщо пролапс дуже ускладнює повсякденне життя.

Втручання проводять лише в тому випадку, коли пацієнтка не планує вагітніти, адже під час цього часто виконують трансвагінальну гістеректомію.

Операцію також не виконують під час вагітності або у післяпологовий період (до шести місяців). Протипоказана операція і для молодих пацієнток.

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