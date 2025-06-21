Опущення органів малого таза: чому тягне низ живота не лише на критичні

Фото Unsplash Опущення органів малого таза — розповсюджена, але малообговорювана проблема багатьох жінок. Це зміщення одного або декількох органів у малому тазу зі свого нормального положення, внаслідок чого вони випинаються у піхву. Цей стан спричиняє труднощі у повсякденному житті, під час менструацій, сексу та народженні дітей. Проте лікування опущення органів малого таза все ж можливий, хоч і непростий шлях. Зібрали найважливіше про цей діагноз, які його симптоми та прояви, а також рекомендації щодо лікування. Редакція Вікна-новини нагадує, що лікування будь-яких хворобливих станів можливе лише у медзакладах. Матеріал несе суто ознайомлювальний характер. Опущення органів малого таза: симптоми та прояви Національна служба здоров’я Великої Британії зазначає, що опущення може стосуватися матки, кишківника, сечового міхура або верхньої частини піхви. Випадання органів не загрожує життю, але може спричиняти біль і дискомфорт. Симптоми можна покращити за допомогою вправ для м’язів тазового дна та зміни способу життя, але іноді потрібне медичне лікування.Симптоми опущення органів малого таза такі: відчуття тяжкості внизу живота та у статевих органах; тягучий дискомфорт у піхві; відчуття, ніби щось спускається у піхву — може здаватися, ніби ти сидиш на маленькій кульці; відчуття або бачення опуклості у піхві; дискомфорт або оніміння під час сексу; проблеми з сечовипусканням: неповне спорожнення сечового міхура, часті поклики до туалету або виділення невеликої кількості сечі під час кашлю, чхання або фізичного навантаження (стресове нетримання сечі). Читати на тему Про що мовчать жінки: захворювання, про які страшно говорити вголос і з якими (не) соромно йти до гінеколога Гінекологиня Олена Купрюшина розповіла про найчастіші гінекологічні проблеми у жінок та методи їх лікування. Як діагностують випадання органів Іноді опущення органів малого таза не має симптомів і виявляється під час внутрішнього огляду, наприклад, скринінгу шийки матки. Якщо підозрюєш цей діагноз, тоді звернися до гінеколога. Лікар проведе внутрішнє обстеження в області тазу та всередині піхви. Під час процедури гінеколог може попросити лягти на лівий бік, щоб краще побачити випадання. Unsplash Якщо стан супроводжується проблемами з сечовим міхуром, лікар може направити на подальші направлення: аналіз сечі для виявлення інфекції; введення невеликої трубки в сечовий міхур для виявлення будь-яких проблем. Читати на тему Тривожні дзвіночки для жінки: гінекологиня розповіла, коли варто звертатися до лікаря Читай список симптомів, які сигналізують про гінекологічну проблему у жінок та вагітних. Чому виникає пролапс органів малого таза Опущення виникає, коли група м’язів і тканин, що мають підтримувати тазове дно, слабшає і не може міцно утримувати органи на місці. Деякі речі також здатні пришвидшити цей процес: вагітність та пологи, особливо якщо народжували кількох дітей одночасно; менопауза; надмірна вага; тривалі запори; захворювання, що викликають кашель та напруження; гістеректомія — операція з видалення матки; робота, яка вимагає підняття великої кількості важких предметів. Є чотири основних види випадання: випинання сечового міхура в передню стінку піхви (переднє випадання); випинання або звисання матки в піхву (випадання матки); опущення верхньої частини піхви (часто трапляється після операції з видалення матки); випинання кишківника вперед у задню стінку піхви (випадання задньої стінки). Unsplash Лікування опущення органів малого таза Якщо у жінки немає жодних симптомів або випадання легке і не супроводжується іншими симптомами, їй може не знадобитися медичне лікування. Але деякі зміни способу життя, ймовірно, покращать стан. Серед них: втрата ваги (за наявності надмірної ваги); уникнення підняття важких предметів; профілактика або лікування запорів. Якщо симптоми серйозніші або впливають на повсякденне життя, тоді знадобиться комплексне лікування, що може включати: вправи для тазового дна; гормональне лікування; вагінальні песарії; хірургічне втручання. МОЗ у своїх настановах підкреслює, що хірургічне лікування виконують, якщо пролапс дуже ускладнює повсякденне життя. Втручання проводять лише в тому випадку, коли пацієнтка не планує вагітніти, адже під час цього часто виконують трансвагінальну гістеректомію. Операцію також не виконують під час вагітності або у післяпологовий період (до шести місяців). Протипоказана операція і для молодих пацієнток. А ще дізнайся про переваги інтимної гімнастики для здоров’я органів таза. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я, Медицина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter