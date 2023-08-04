Когда боль — только один из тревожных звоночков. Что такое панкреатит, его симптомы и как лечить

Бывает, забываешь пообедать, потом делаешь не очень полезный перекус и вот уже начинает болеть живот. Иногда удается избавиться от этих неприятных ощущений только с помощью таблетки.

Но иногда симптомы не отступают, а только усиливаются. И они могут свидетельствовать о наличии панкреатита.

Что это такое, какие еще симптомы этой болезни существуют и почему она вообще возникает — разбираемся вместе.

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Что такое панкреатит

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Может быть в острой или хронической форме, что имеют различия как в симптоматике, так и в способе лечения.

Какие симптомы хронического панкреатита

Обычно если это не первое проявление болезни, то человек уже знает о своих симптомах. Но некоторые только впервые могут обнаружить, что имеют хронический панкреатит.

Симптомы:

периодическая, тупая, ноющая боль в левой части живота или печени;

плохой аппетит;

часто тошнота;

после рвоты состояние не облегчается;

быстрое насыщение от еды;

диарея (до шести раз в сутки);

резкое похудение и развитие анемии;

отклонение от нормы уровня глюкозы.

Какие симптомы острого панкреатита

Острый панкреатит считается опаснее, поэтому при любых его проявлениях рекомендуется срочно обратиться к врачу.

Иногда он может напоминать по симптомам гастрит, язву или холецистит. Однако имеет некоторые особенности.

Симптомы:

острая опоясывающая боль в животе;

боль отдает в левую почку, печень, или даже в руку, плечо или спину;

тошнота и рвота;

после рвоты состояние не облегчается, а ухудшается;

резкая слабость;

вздутие живота.

Причины возникновения панкреатита

Одной из первых причин возникновения панкреатита можно выделить употребление и злоупотребление жирной пищей.

Также дело может быть в желчнокаменной болезни, холецистите, хронической почечной недостаточности, гиперфункции щитовидной железы и даже аутоиммунных заболеваниях.

Способствовать развитию панкреатита могут и анатомические аномалии выводных протоков печени и поджелудочной, в частности, речь идет о деформации, вызванной опухолями органов брюшной полости. Но причиной могут стать и более видимые факторы как влияние токсинов и травмы органов брюшной полости.

Несмотря на такой большой спектр причин, в 20% случаев сложно определить четко, что повлекло за собой развитие заболевания.

Как лечить панкреатит

Поскольку причин возникновения панкреатита может быть немало, то и вариантов лечения тоже много, и их выбор зависит от особенностей протекания заболевания. Также важно учитывать, что у некоторых может быть острая форма, поэтому могут быть показания для срочного хирургического вмешательства.

Так что в любом случае при наличии симптомов обратиться к врачу, который сможет скорректировать лечение и порекомендовать, как изменить свой рацион. Обычно больным панкреатитом следует соблюдать диету стола под номером пять.

Чаще всего тошнота ассоциируется у всех исключительно с патологией пищеварительной системы, но на самом деле этот симптом может возникать на фоне других проблем с организмом. Читай советы, что делать, если тошнит и не становится лучше.

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