Коли біль — лише один з тривожних дзвіночків. Що таке панкреатит, його симптоми та як лікувати

Трапляється забуваєш пообідати, потім робиш не дуже корисний перекус і ось вже починає боліти живіт. Часом вдається позбутись цих неприємних відчуттів лише за допомогою пігулки.

Та іноді — симптоми не відступають, а лише посилюються. І вони ж можуть свідчити про наявність панкреатиту.

Що це таке, які ще симптоми цієї хвороби існують та чому вона взагалі виникає — розбираємось разом.

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Що таке панкреатит

Панкреатит — це запалення підшлункової залози. Може бути у гострій або ж хронічній формі, які мають відмінності як у симптоматиці, так і в способі лікування.

Які симптоми хронічного панкреатиту

Зазвичай, якщо це не перший прояв хвороби, то людина вже знає про свої симптоми. Та дехто лише вперше може виявити, що має хронічний панкреатит.

Симптоми:

періодичний тупий, ниючий біль у лівій частині живота чи печінки;

поганий апетит;

часта нудота;

після блювоти стан не полегшується;

швидке насичення від їжі;

діарея (до шістьох разів на добу);

різке схуднення та розвиток анемії;

відхилення від норми рівня глюкози.

Які симптоми гострого панкреатиту

Гострий панкреатит вважається більш небезпечним, тому за будь-яких його проявів рекомендується терміново звернутись до лікаря.

Часом він може нагадувати за симптомами гастрит, виразку чи холецистит. Однак має певні особливості.

Симптоми:

гострий біль у животі, що оперізує;

біль віддає у ліву нирку, печінку, або ж навіть у руку, плече чи спину;

нудота та блювання;

після блювоти стан не полегшується, а погіршується;

різка слабкість;

здуття живота.

Причини виникнення панкреатиту

Однією з перших причин виникнення панкреатиту можна виділити вживання та зловживання жирною їжею.

Також річ може бути у жовчнокам’яній хворобі, холециститі, хронічній нирковій недостатності, гіперфункції щитоподібної залози та навіть аутоімунних захворюваннях.

Сприяти розвитку панкреатиту можуть і анатомічні аномалії вивідних протоків печінки та підшлункової, зокрема йдеться про деформацію, яку спричиняють пухлини органів черевної порожнини. Та причиною можуть стати й більш видимі чинники, як вплив токсинів та травми органів черевної порожнини.

Попри такий великий спектр причин, у 20% випадків складно визначити чітко, що спричинило розвиток захворювання.

Як лікувати панкреатит

Оскільки причин виникнення панкреатиту може бути чимало, то й варіантів лікування теж чимало та його вибір залежить від особливостей протікання захворювання. Також важливо зважати, що у декого може бути гостра форма, тому можуть бути показання для термінового хірургічного втручання.

Тож у будь-якому разі за наявності симптомів звернутись до лікаря, який зможе скоригувати лікування та порекомендувати, як змінити свій раціон. Зазвичай хворим на панкреатит варто дотримуватись дієти столу під номером п’ять.

Найчастіше нудота асоціюється у всіх виключно з патологією травної системи, але насправді цей симптом може виникати на тлі інших проблем з організмом. Читай поради, що робити, якщо нудить і не стає краще.

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