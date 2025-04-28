Салат не виноват! Почему причина вздутия живота не всегда еда

Ешь вроде нормально, не переедаешь, а живот все равно как барабан?! Одежда начинает давить, хотя на самом деле ничего “тяжелого” не было?! А еще — никакого урчания или других неприятных проявлений.

В материале The Washington Post гастроэнтеролог Триша Пасричи объясняет: есть тип вздутия, который не имеет ничего общего ни с едой, ни с газами. Причина в том, как именно тело реагирует на приемы пищи. И с этим сталкиваются гораздо больше людей, чем принято говорить. Разбираем подробно.

Почему живот вздувается не от газов

Есть в организме такая история — абдомино-френическая диссинергия. Название сложное, а вот механизм простой, объясняет ученая. И об этом медики стали говорить все чаще.

В норме после еды мышцы живота немного напрягаются, а диафрагма (мышца между грудной клеткой и животом) поднимается — это помогает органам держать форму. Но иногда тело ведет себя иначе: диафрагма опускается вниз, живот расслабляется — и внутренние органы буквально “выпячиваются” вперед.

В результате имеем живот — будто съела(-ла) что-то тяжелое или произошло вздутие от газов. Хотя на самом деле это не так.

Не нужно обвинять салат

В 2019 году в США провели исследование, где людей, которые жаловались на вздутие после салата, обследовали с помощью КТ — компьютерной томографии. И что обнаружили: газов в кишечнике не больше, чем у людей без жалоб. Однако четко видно: диафрагма опущена, а живот выпячивается вперед. Это как раз и есть диссинергия.

Самое коварное — это не связано с тем, что ты ела(-ла). Ни с бобовыми, ни с глютеном, ни с лактозой. Просто тело реагирует на еду специфическим движением мышц, и результат — видишь в зеркале. То есть ты можешь быть сто раз ЗОЖ, а тело все равно будет реагировать так, будто ты хорошо накидалась (-лся) в бургерной.

Врачи сравнивают нашу брюшную полость с коробкой: дно коробки — это мышцы тазового дна. И если они слабые или работают несогласованно с другими мышцами (диафрагмой, прессом), это также может создавать ощущение давления и вздутия. Особенно после еды.

Это ещё одна подсказка: причина вздутия может быть не в кишечнике, а в том, как работают все мышцы вместе.

Что с этим делать

Люди с такой дисфункцией часто думают, что они что-то не так едят или мало тренируются. Хотя на самом деле их мышцы просто “не договорились”, как именно реагировать на еду. Ты можешь питаться идеально, избегать всего, что способствует вздутию, и все равно чувствовать дискомфорт.

Вот что может помочь:

биофидбек-терапия . Это специальные упражнения с фиксацией результатов — ты видишь, как работают твои мышцы, и постепенно учишься управлять ими правильно;

. Это специальные упражнения с фиксацией результатов — ты видишь, как работают твои мышцы, и постепенно учишься управлять ими правильно; дыхательные упражнения . Например, “дыхание животом”, с задействованием диафрагмы — помогает мышцам работать слаженно;

. Например, “дыхание животом”, с задействованием диафрагмы — помогает мышцам работать слаженно; физиотерапия или йога — чтобы укрепить не только пресс, но и тазовое дно;

— чтобы укрепить не только пресс, но и тазовое дно; меньше стресса — потому что когда мы тревожны, дыхание становится поверхностным, тело сжимается — и снова раздувает.

Вздутие или диссинергия: как отличить

при диссинергии: живот выпячивается, но нет урчания, газов или боли. Это скорее похоже на визуальное изменение, чем на внутренний дискомфорт;

при кишечных проблемах: часто есть сопутствующие симптомы — давление, урчание, газы, боль, нарушение стула;

при стрессе: вздутие появляется в моменты тревоги или после тяжелых дней, даже без еды.

Но если вздутие сопровождается болью, урчанием, изменением стула, сыпью или потерей веса — стоит обратиться к врачу.

Чтобы с желудком не было непредсказуемых проблем, медики советуют обратить внимание на питание. В частности подготовили для тебя список продуктов, которые не стоит есть на голодный желудок.

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