Салат не винен! Чому причина здуття живота не завжди їжа

Їж наче нормально, не переїдаєш, а живіт все одно як барабан?! Одяг починає тиснути, хоч насправді нічого “важкого” не було?! А ще — ніякого бурчання чи інших неприємних проявів.

У матеріалі The Washington Post гастроентерологиня Тріша Пасрічі пояснює: є тип здуття, який не має нічого спільного ні з їжею, ні з газами. Причина в тому, як саме тіло реагує на приймання їжі. І з цим стикаються набагато більше людей, ніж заведено говорити. Розбираємо детально.

Чому живіт здувається не від газів

Є в організмі така історія — абдоміно-френічна диссинергія. Назва складна, а от механізм простий, пояснює науковиця. І про це медики стали говорити все частіше.

У нормі після споживання їжі м’язи живота трохи напружуються, а діафрагма (м’яз між грудною кліткою і животом) підіймається — це допомагає органам тримати форму. Але іноді тіло поводиться інакше: діафрагма опускається вниз, живіт розслабляється — і внутрішні органи буквально “випинаються” вперед.

У результаті маємо живіт — ніби з’їла(-в) щось важке або сталося здуття від газів. Хоча насправді це не так.

Не треба обвинувачувати салат

У 2019 році в США провели дослідження, де людей, які скаржилися на здуття після салату, обстежили за допомогою КТ — комп’ютерної томографії. І що виявили? Газів у кишківнику не більше, ніж у людей без скарг. Проте чітко видно: діафрагма опущена, а живіт випинається вперед. Це якраз і є диссинергія.

Найпідступніше — це не пов’язано з тим, що ти їла (-в). Ні з бобовими, ні з глютеном, ні з лактозою. Просто тіло реагує на їжу специфічним рухом м’язів, і результат — бачиш у дзеркалі. Тобто ти можеш бути сто разів ЗОЖ, а тіло все одно реагуватиме так, ніби ти добряче накидалась (-вся) в бургерній.

Лікарі порівнюють нашу черевну порожнину з коробкою: дно цієї коробки — це м’язи тазового дна. І якщо вони слабкі або працюють неузгоджено з іншими м’язами (діафрагмою, пресом), це також може створювати відчуття тиску й здуття. Особливо після їжі.

Це ще одна підказка: причина здуття може бути не в кишківнику, а в тому, як працюють усі м’язи разом.

Що з цим робити

Люди з такою дисфункцією часто думають, що вони щось не так їдять або мало тренуються. Хоча насправді їхні м’язи просто “не домовились”, як саме реагувати на їжу. Ти можеш харчуватись ідеально, уникати всього, що “здуває”, і все одно відчувати дискомфорт.

Ось що може допомогти:

біофідбек-терапія . Це спеціальні вправи з фіксацією результатів — ти бачиш, як працюють твої м’язи, і поступово вчишся керувати ними правильно;

. Це спеціальні вправи з фіксацією результатів — ти бачиш, як працюють твої м’язи, і поступово вчишся керувати ними правильно; дихальні вправи . Наприклад, “дихання животом”, з залученням діафрагми — допомагає м’язам працювати злагоджено;

. Наприклад, “дихання животом”, з залученням діафрагми — допомагає м’язам працювати злагоджено; фізіотерапія або йога — щоб укріпити не тільки прес, а й тазове дно;

— щоб укріпити не тільки прес, а й тазове дно; менше стресу — бо коли ми тривожні, дихання стає поверхневим, тіло скується — і знову здуває.

Здуття чи диссинергія: як відрізнити

при диссинергії : живіт випинається, але немає бурчання, газів чи болю. Це швидше схоже на візуальну зміну, ніж на внутрішній дискомфорт;

: живіт випинається, але немає бурчання, газів чи болю. Це швидше схоже на візуальну зміну, ніж на внутрішній дискомфорт; при кишкових проблемах : часто є супутні симптоми — тиск, бурчання, гази, біль, порушення стільця;

: часто є супутні симптоми — тиск, бурчання, гази, біль, порушення стільця; при стресі : здуття з’являється в моменти тривоги або після важких днів, навіть без їжі.

Але ж якщо здуття супроводжується болем, бурчанням, зміною стільця, висипами або втратою ваги — варто звернутись до лікаря.

Аби зі шлунком не було непередбачуваних проблем, медики радять звернути увагу на харчування. Зокрема підготували для тебе список продуктів, які не варто їсти на голодний шлунок.

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