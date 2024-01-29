Сниженная температура тела: причины и симптомы такого состояния

Следить за своим здоровьем и заботиться о нем — неоценимый вклад в настоящее и будущее, который может делать каждый человек. Однако иногда мы можем испытывать странные симптомы, объяснить и вылечить которые самостоятельно становится сложно.
К примеру, иногда у человека может понижаться температура. Понижение температуры тела ниже 35°C называется гипотермией, и хотя оно происходит гораздо реже традиционного повышения, в случае гипотермии следует обращаться к врачу.
Почему понижается температура тела и каковы симптомы такого состояния — мы рассказываем дальше.
Все мы знаем, как чувствуется повышение температуры тела: слабость, лихорадка, боль в теле являются вестниками такого состояния. Однако как понять, что причина странных ощущений скрывается в пониженной температуре?
На гипотермию указывают следующие симптомы:
Если есть такие симптомы, следует сразу звонить врачу, ведь снижение температуры может быть смертельно опасным!
Если есть такие симптомы, следует сразу звонить врачу, ведь снижение температуры может быть смертельно опасным!
Есть несколько причин понижения температуры тела:
В случае, если понижение температуры незначительное — до +36°C или +35,5°C, следует повысить температуру безопасными способами для твоего организма.
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