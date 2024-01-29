Сниженная температура тела: причины и симптомы такого состояния

Следить за своим здоровьем и заботиться о нем — неоценимый вклад в настоящее и будущее, который может делать каждый человек. Однако иногда мы можем испытывать странные симптомы, объяснить и вылечить которые самостоятельно становится сложно.

К примеру, иногда у человека может понижаться температура. Понижение температуры тела ниже 35°C называется гипотермией, и хотя оно происходит гораздо реже традиционного повышения, в случае гипотермии следует обращаться к врачу.

Почему понижается температура тела и каковы симптомы такого состояния — мы рассказываем дальше.

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Пониженная температура тела: симптомы

Все мы знаем, как чувствуется повышение температуры тела: слабость, лихорадка, боль в теле являются вестниками такого состояния. Однако как понять, что причина странных ощущений скрывается в пониженной температуре?

На гипотермию указывают следующие симптомы:

дрожь;

общая вялость и сонливость;

холодные конечности;

бледность кожи;

онемение конечностей;

потливость;

помутнение сознания, галлюцинации — происходят при температуре тела от 35ºС до 33ºС и являются признаком острого состояния человека.

Если есть такие симптомы, следует сразу звонить врачу, ведь снижение температуры может быть смертельно опасным!

Пониженная температура тела: причины

Есть несколько причин понижения температуры тела:

переохлаждение организма;

обострение хронических заболеваний внутренних органов;

заболевания щитовидной железы или надпочечников;

переутомление;

шоковое состояние и стресс;

отсутствие полноценного сна;

гормональные нарушения;

беременность;

анемия;

голодание и обезвоживание организма;

послеоперационный период;

инфекции;

интоксикация организма;

прием некоторых лекарств.

В случае, если понижение температуры незначительное — до +36°C или +35,5°C, следует повысить температуру безопасными способами для твоего организма.

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