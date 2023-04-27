Збережи посмішку! Как украинский проект бесплатно лечит зубы малышей и призывает присоединяться коллег

Счастье — это вещь, которую действительно иногда невозможно купить за деньги. И все же некоторым не хватает средств на не менее необходимый аспект жизни каждого человека — здоровье.

Но благотворительная инициатива Збережи посмішку, которая начала работу в январе 2023 года, ставить целью провести проверку, лечение и профилактику кариеса у 5000 детей школьного возраста из семей переселенцев и военных.

Известные украинские стоматологи, спикеры и волонтеры Назарий и Оксана Михайлюк стали амбасадорами проекта и объясняют, что такой фокус сделан не просто. Ведь многие из переселенцев и военных не имеют возможности качественно пролечить своих детей.

Поэтому Назарий Михайлюк призывает неравнодушные клиники и врачей приобщаться к инициативе Сохрани улыбку, чтобы своим трудом не только помогать другим украинцам и украинкам, но и облегчить жизнь тех, кто стоит на обороне ежедневного покоя.

— Сейчас у нас есть привлеченные 20 клиник и пролеченных 350 детей. Если бы больше клиник присоединилось к этой инициативе, мы могли бы пролечить быстрее это количество и продолжить проект дальше. Давайте вместе сделаем доброе дело!

Создатели проекта отмечают, что в условиях полномасштабной войны профилактика кариеса не стоит в приоритете. И причины всем ясны.

Поэтому инициатива и стремится помочь позаботиться о здоровье, которое часто отступает на второй план, но играет едва ли не важнейшую роль в жизни каждого человека, а особенно ребенка.

Дети — наше будущее и их здоровье должно быть приоритетом.

Но детей нужно обучать уходу за собой еще с детства. Особо тщательного внимания требуют детские зубки, хоть они и временные. Читай советы стоматолога, как и когда начинать чистить первые зубки.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!