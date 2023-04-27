Збережи усмішку дитини! Як український проект безкоштовно лікує зуби малечі та закликає долучатись колег

Щастя — це річ, яку і правда іноді неможливо купити за гроші. Та все ж таки декому бракує коштів на не менш необхідний аспект життя кожної людини — здоров’я.

Та благодійна ініціатива Збережи усмішку, яка розпочала роботу у січці 2023 року, має на меті провести перевірку, лікування та профілактику карієсу у 5000 дітей шкільного віку з родин переселенців та військових.

Відомі українські стоматологи, спікери та волонтери Назарій та Оксана Михайлюк стали амбасадорами проекту та пояснюють, що такий фокус зроблений не просто. Адже багато хто з переселенців та військових не має змоги якісно пролікувати своїх дітей.

Тому Назарій Михайлюк закликає небайдужі клініки та лікарів долучатись до ініціативи Збережи усмішку, щоб своєю працею не лише допомагати іншим українцям та українкам, але й полегшити життя тих, хто стоїть на обороні щоденного спокою.

— Наразі ми маємо залучених 20 клінік та пролікованих 350 дітей. Якби більше клінік доєдналось до цієї ініціативи, ми б мали змогу пролікувати швидше цю кількість та продовжити проект далі. Давайте разом зробимо добру справу!

Творці проекту зазначають, що в умовах повномасштабної війни профілактика карієсу не стоїть в пріоритеті. І причини усім зрозумілі.

Тому ініціатива й прагне допомогти попіклуватись про здоров’я, яке часто відступає на другий план, але грає чи не найважливішу роль у житті кожної людини, а особливо — дитини.

Діти — наше майбутнє і їх здоров’я повинне бути пріоритетом.

Та дітей потрібно навчати догляду за собою ще змалечку. Особливо ретельної уваги потребують дитячі зубки, хоч вони й тимчасові. Читай поради стоматологині, як та коли починати чистити перші зубки.

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