Как рождение погодок влияет на женский организм: о рисках, обследованиях и восстановлении говорим с гинекологами

Беременность и рождение ребенка — это большая нагрузка для женского организма, даже если кажется, что эти процессы протекают легко. Происходит много изменений даже на гормональном уровне. Также меняется мышление и много психологических аспектов, ведь женщина стала матерью и должна заботиться о маленьком человеке.

После родов женщина должна иметь время восстановиться, речь идет не только о психологическом состоянии, но и о всех процессах на физическом уровне. Но некоторые женщины после рождения ребенка планируют новую беременность и не хотят с этим затягивать, чтобы у детей была маленькая разница в возрасте. Некоторые считают, что маленькая разница в возрасте детей хорошо на них повлияет, ведь у них будут общие интересы, много времени вместе, даже вместе могут пойти в сад или школу и т.д.

Но как рождение погодок влияет на женский организм? Безопасно ли это и каким должен быть перерыв между беременностями. Об этом и другом Вікна поговорили с акушером-гинекологом и специалистом по грудному вскармливанию Татьяной Лихограй и гинекологом Алиной Полюхович.

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Сколько времени требует женский организм для восстановления после родов

Погодками называют детей, у которых разница в возрасте один-два года. То есть, женщина могла забеременеть вторым ребенком в первый год жизни первого.

Алина Полюхович говорит, что после родов организм женщины восстанавливается в среднем через три месяца. Но Татьяна Лихограй акцентирует, что время восстановления организма после родов зависит от многих факторов. Она отмечает, что и Всемирная организация здравоохранения, и Агентство США по международному развитию сошлись во мнении, что после доношенных родов интервал восстановления между беременностями у большинства женщин составляет от 18 до 24 месяцев.

Как новая беременность после родов влияет на организм

Татьяна Лихограй говорит, что короткие (менее шести месяцев) интервалы между беременностями повышают риск преждевременных родов и низкого веса ребенка при рождении.

— Согласно гипотезам, играет роль как истощение питательных веществ в организме матери (в частности, фолиевой кислоты и железа), так и инфекционные и воспалительные процессы половых путей, которые возникают во время одной беременности, и не полностью решаются до следующей беременности.

Также после родов путем кесарева сечения значительно повышается риск развития такого опасного для жизни осложнения как разрыв матки, — объясняет эксперт.

Алина Полюхович добавляет, что за короткий промежуток времени женщина не успевает отдохнуть физически и морально. А осложнения могут возникать, когда у женщины есть воспалительные процессы в малом тазу, в анамнезе аборты, осложненные предыдущие роды и т.д.

Влияет ли беременность на грудное вскармливание

Эксперт по грудному вскармливанию Татьяна Лихограй рассказывает, что многочисленные исследования показали, что долгая продолжительность грудного вскармливания связана с улучшением здоровья матери, в частности снижает риск диабета, гипертонии, инфаркта миокарда, рака яичников и рака молочной железы.

— Для женщин с гестационным диабетом длительное грудное вскармливание связано с пониженным риском метаболического синдрома и диабета второго типа. Недавнее симуляционное исследование показало, что если бы 90% женщин оптимально кормили грудью, это предотвратило бы 5023 случаев рака молочной железы, 12 320 случаев диабета второго типа, 35 982 случаев гипертонии и 8487 случаев инфаркта миокарда.

Она добавляет, что беременную кормящую грудью женщину может ожидать повышенная чувствительность сосков и даже их болезненность, которая продолжается обычно в течение первого триместра.

Облегчение приносит изменение положения ребенка на груди.

Алина Полюхович говорит, что даже если женщина кормит ребенка после первых родов и забеременела второй раз, то лактацию не нужно обычно завершать. Делать это нужно в том случае, когда есть до этого показания — угроза прерывания беременности, истмико-цервикальная недостаточность и т.д.

Нужно ли беременной употреблять дополнительные витамины или другие препараты, если речь идет о погодках

Гинеколог Татьяна Лихограй объясняет, что всем беременным следует принимать фолиевую кислоту и витамин D.

Что касается других витаминов, то их мы назначаем исключительно после дообследования дефицитов.

Основная масса витаминов поступает в организм с пищевыми продуктами, поэтому следует сделать упор на питании по принципу тарелки здорового питания. Рутинный прием мультивитаминных комплексов не имеет доказанной эффективности, — рассказывает эксперт.

Алина Полюхович добавляет, что повторно беременной женщине, кроме фолиевой кислоты, нужен также йод. Все остальные микроэлементы нужно принимать по подтвержденным дефицитам и по назначению врача.

Какой условно безопасный перерыв между родами и следующей беременностью

Татьяна Лихограй вспоминает рекомендации ВОЗ, что безопасный перерыв между беременностями составляет 18-24 месяца. Это связано с низким относительным риском неблагоприятного перинатального результата. Алина Полюхович немного увеличивает сроки — от трех до пяти лет.

Нужны ли дополнительные обследования при быстрой второй беременности

— Объем обследований определяется индивидуально после разговора врача, который ведет беременность, с женщиной. Каждой женщине будут показаны разные тесты, в зависимости от тех заболеваний, которые она перенесла или болеет сейчас, — отмечает Татьяна Лихограй. Алина Полюхович добавляет, что женщина должна проходить ежегодный чекап у гинеколога и смежных специалистов, а если есть какие-то жалобы, то стоит приходить чаще и разбирать причину проблемы.

Советы для более быстрого восстановления женского организма после родов

— Время между родами и последующей беременностью я бы советовала использовать как на физическое, так и на ментальное восстановление. Спланируй свою репродуктивную жизнь и позаботься о контрацепции.

Пройди скрининг на депрессию, запланируй вакцинацию, получи адекватное лечение диабета или гипертонии, если это необходимо.

Следует пройти обследование по дефицитным состояниям и компенсировать недостаток витаминов и микроэлементов, нормализовать вес, поинтересоваться будущей поддержкой здоровья у своего семейного врача и получить план долгосрочного обследования и поддержки организма — такими советами делится гинеколог Татьяна Лихограй.

Алина Полюхович советует не забывать о физической активности, питании, сне и отдыхе, релаксации, витаминах и водном балансе.

Татьяна Лихограй также добавляет, что выбор, когда рожать еще одного ребенка — это личное решение.

— Вероятно, вам с партнером придется учесть и другие факторы, не относящиеся к рискам и преимуществам для здоровья. Нет идеального времени, чтобы родить еще одного ребенка. Даже при тщательном планировании не всегда возможно контролировать, когда произойдет зачатие.

Однако обсуждение надежных вариантов контроля над рождаемостью, пока вы не будете готовы к беременности, и понимание возможных рисков, связанных со временем вашей беременности, может помочь вам принять обоснованное решение о том, когда увеличивать свою семью, — объясняет эксперт.

Сейчас многие женщины откладывают беременность на потом, ведь сначала хотят сделать все так, чтобы ребенок имел комфортные условия. А некоторым женщинам просто не удается долго забеременеть. Ранее мы рассказывали об особенностях беременности после 35 лет.

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