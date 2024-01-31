Як народження погодків впливає на жіночий організм: про ризики, обстеження та відновлення говоримо з гінекологами

Вагітність та народження дитини — це велике навантаження для жіночого організму, навіть якщо здається, що ці процеси протікають легко. Відбувається багато змін навіть на гормональному рівні. Також змінюється мислення та багато психологічних аспектів, адже жінка стала матір’ю й має піклуватися про маленьку людину.

Після пологів жінка повинна мати час на відновлення, йдеться не лише про психологічний стан, а й усі процеси на фізичному рівні. Але деякі жінки після народження дитини планують нову вагітність та не хочуть з цим затягувати, щоб у дітей була маленька різниця у віці. Дехто вважає, що маленька різниця у віці дітей добре на них вплине, адже у них будуть спільні інтереси, багато часу разом, навіть разом зможуть піти до садочка чи школи тощо.

Але як народження погодок впливає на жіночий організм? Чи це безпечно та якою має бути перерва між вагітностями. Про це та інше Вікна поговорили з акушеркою-гінекологинею та спеціалісткою з грудного вигодовування Тетяною Лихограй та гінекологинею Аліною Полюхович.

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Скільки часу потребує жіночий організм на відновлення після пологів

Погодками називають дітей, у яких різниця у віці один-два роки. Тобто, жінка могла завагітніти другою дитиною у перший рік життя першої.

Аліна Полюхович говорить, що після пологів організм жінки відновлюється в середньому за три місяці. Утім, Тетяна Лихограй акцентує, що час відновлення організму після пологів залежить від багатьох факторів. Вона наголошує, що і Всесвітня організація охорони здоровʼя, і Агентство США з міжнародного розвитку, зійшлися на думці, що після доношених пологів інтервал відновлення між вагітностями у більшості людей становить від 18 до 24 місяців.

Як нова вагітність після пологів впливає на організм

Тетяна Лихограй говорить, що короткі (менш як шість місяців) інтервали між вагітностями підвищують ризик передчасних пологів та низької ваги дитини при народженні.

— Згідно з гіпотезами, грає роль як виснаження поживних речовин в організмі матері (зокрема, фолієвої кислоти та заліза), так і інфекційні та запальні процеси статевих шляхів, які виникають під час однієї вагітності, та не повністю вирішуються до наступної вагітності.

Також після пологів шляхом кесаревого розтину значно підвищується ризик розвитку такого небезпечного для життя ускладнення, як розрив матки, — пояснює експертка.

Аліна Полюхович додає, що за малий проміжок часу жінка не встигає відпочити фізично та морально. А ускладнення можуть виникати, коли в жінки є запальні процеси у малому тазу, в анамнезі аборти, ускладнені попередні пологи тощо.

Чи впливає вагітність на грудне вигодовування

Експертка з грудного вигодовування Тетяна Лихограй розповідає, що численні дослідження показали, що більша тривалість грудного вигодовування повʼязана з покращенням здоровʼя матері, зокрема знижується ризик діабету, гіпертонії, інфаркту міокарда, раку яєчників і раку молочної залози.

— Для жінок з гестаційним діабетом тривале грудне вигодовування повʼязане зі зниженим ризиком метаболічного синдрому та діабету другого типу. Недавнє симуляційне дослідження показало, що якби 90% жінок оптимально годували грудьми, це запобігло б 5023 випадкам раку молочної залози, 12 320 випадкам діабету другого типу, 35 982 випадкам гіпертонії та 8487 випадкам інфаркту міокарда, — акцентує лікарка.

Вона додає, що вагітну жінку, яка годує грудьми, може чекати підвищена чутливість сосків та навіть їх болючість, що триває зазвичай протягом першого триместру.

Полегшення приносить зміна положення дитини на грудях.

Аліна Полюхович каже, навіть якщо жінка годує дитину після перших пологів та завагітніла вдруге, то лактацію не треба зазвичай завершувати. Робити це треба у тому випадку, коли є до цього показання — загроза переривання вагітності, істміко-цервікальна недостатність тощо.

Чи потрібно вагітній вживати додаткові вітаміни або інші препарати, якщо йдеться про погодків

Гінекологиня Тетяна Лихограй пояснює, що усім вагітним потрібно приймати фолієву кислоту та вітамін D.

Щодо інших вітамінів — їх ми призначаємо виключно після дообстеження дефіцитів.

Основна маса вітамінів надходить до організму з харчовими продуктами, тому варто зробити акцент на харчуванні за принципом тарілки здорового харчування. Рутинне приймання мультивітамінних комплексів не має доведеної ефективності, — розповідає експертка.

Аліна Полюхович додає, що жінці, яка вагітна повторно, крім фолієвої кислоти, потрібен також йод. А всі інші мікроелементи треба вживати за підтвердженим дефіцитом та за призначенням лікаря.

Яка умовно безпечна перерва між пологами та наступною вагітністю

Тетяна Лихограй згадує рекомендації ВООЗ, що безпечна перерва між вагітностями становить 18-24 місяці. Це пов’язано з найнижчим відносним ризиком несприятливого перинатального результату. Аліна Полюхович трішки збільшує терміни — від трьох до п’яти років.

Чи треба додаткові обстеження при швидкій другій вагітності

— Обсяг обстежень визначається індивідуально після розмови лікаря, який веде вагітність, з жінкою. Кожній жінці будуть показані різні тести, залежно від тих захворювань, які вона перенесла чи хворіє зараз, — наголошує Тетяна Лихограй. Аліна Полюхович додає, що жінка має проходити щорічний чекап в гінеколога та суміжних спеціалістів, а якщо має якісь скарги, то варто приходити частіше та розбирати причину проблеми.

Поради для швидшого відновлення жіночого організму після пологів

— Час між пологами та наступною вагітністю я б радила використати як на фізичне, так і ментальне відновлення. Сплануй надалі своє репродуктивне життя та потурбуйся про контрацепцію.

Пройди скринінг на депресію, заплануй вакцинацію, отримай адекватне лікування діабету чи гіпертонії, якщо це необхідно.

Варто пройти обстеження щодо дефіцитних станів та компенсувати нестачу вітамінів та мікроелементів, нормалізувати вагу, поцікавитися щодо майбутньої підтримки здоровʼя у свого сімейного лікаря та отримати план довгострокового обстеження та підтримки організму, — такими порадами ділиться гінекологиня Тетяна Лихограй.

Аліна Полюхович радить не забувати про фізичну активність, харчування, сон та відпочинок, релаксацію, вітаміни та водний баланс.

Тетяна Лихограй також додає, що вибір, коли народжувати ще одну дитину — це особисте рішення.

— Ймовірно, вам з партнером доведеться врахувати й інші чинники, що не стосуються ризиків і переваг для здоровʼя. Немає ідеального часу, щоб народити ще одну дитину. Навіть при ретельному плануванні, не завжди можливо контролювати, коли відбудеться зачаття.

Однак обговорення надійних варіантів контролю над народжуваністю, доки ви не будете готові до вагітності, і розуміння можливих ризиків, повʼязаних із часом вашої вагітності, може допомогти вам прийняти обґрунтоване рішення про те, коли збільшувати свою сімʼю, — пояснює експертка.

Зараз багато жінок відкладають вагітність на потім, адже спочатку хочуть зробити все так, щоб дитина мала комфортні умови. А деяким жінкам просто не вдається довго завагітніти. Раніше ми розповідали про особливості вагітності після 35 років.

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