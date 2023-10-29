Осень — прекрасное время для модников и модниц, ведь можно сочетать и комбинировать вещи разных сезонов. Однако для многих это — пора прощания со своими пожилыми вещами.

Но стилистка Маргарита Мурадова убеждает: нет, не обязательно так резко прощаться с ними! Ведь летние шорты можно ввести в осеннюю капсулу.

Как носить шорты осенью 2023 года, Маргарита Мурадова рассказала на своем YouTube.

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С чем носить шорты осенью 2023

С шортами можно соединить и свитера, плащи, высокие сапоги и многое другое. Но как это правильно соединить?

Шорты бермуды с приталенным верхом и сапогами

— Носить бермуды можно с приталенным верхом — рубашкой, кардиганом, водолазкой, кроп-топом — и высокими сапогами до колена, — объясняет стилистка.

Сапоги могут быть на каблуке, платформе или без них. Особенно красиво выглядит ремень в цвет обуви, если это однотонный вариант.

С пальто, жакетом и ботфортами. Как носить шорты осенью 2023 / 3 Фотографии

Костюм бермуды с жакетом оверсайз и кроссовками на плоской подошве или балетками.

Такой образ будет подходить под офисные встречи, плавно перейдя из летнего сезона в осенний.

Под жакетом оверсайз размера может быть определенное наслоение: рубашка со свитером, водолазка и рубашка.

Добавь сюда мягкие кроссовки на низком ходу или балетки.

Основное преимущество такой обуви в том, что она не обрезает наш силуэт, поэтому обязательно выбирай те, что не перекрывают твои медиальные косточки на ногах.

Минишорты с жакетом или лонгсливом и ботфортами или высокими сапогами

Минишорты снова вернулись в моду, однако продолжить тренд можно и осенью. Добавь под минишорты колготки, чтобы закрыть ногу, соедини с жакетом размера оверсайз с высокой обувью — ботфортами, сапогами.

Под жакет можно взять и оверсайз футболку или лонгслив.

Шорты бермуды с ботфортами и жакетом размера оверсайз

Главное здесь — чтобы обувь “пряталась” под шорты.

Верх может быть размера оверсайз, прямым или приталенным. Все зависит от того, как широкими будут бермуды.

Короткие шорты с пальто и сапогами

Если тебе не нравятся бермуды, можно объединить и более простые единицы гардероба. Например, шорты и удлиненный верх — кардиган или даже пальто.

— Это идеальное сочетание для кожаных шорт, выбирай удобные сапоги на каблуке или без них, — советует Маргарита Мурадова.

Под пальто или другой удлиненный верх выбери приталенный топ.

Раньше мы рассказывали тебе о последних трендах пальто 2023-2024 года. На что обратить внимание и какой принт лучше не брать, читай в другом материале.

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