С пальто, жакетом и ботфортами. Как носить шорты осенью 2023

Осень — прекрасное время для модников и модниц, ведь можно сочетать и комбинировать вещи разных сезонов. Однако для многих это — пора прощания со своими пожилыми вещами.
Но стилистка Маргарита Мурадова убеждает: нет, не обязательно так резко прощаться с ними! Ведь летние шорты можно ввести в осеннюю капсулу.
Как носить шорты осенью 2023 года, Маргарита Мурадова рассказала на своем YouTube.
С шортами можно соединить и свитера, плащи, высокие сапоги и многое другое. Но как это правильно соединить?
— Носить бермуды можно с приталенным верхом — рубашкой, кардиганом, водолазкой, кроп-топом — и высокими сапогами до колена, — объясняет стилистка.
Сапоги могут быть на каблуке, платформе или без них. Особенно красиво выглядит ремень в цвет обуви, если это однотонный вариант.
Такой образ будет подходить под офисные встречи, плавно перейдя из летнего сезона в осенний.
Под жакетом оверсайз размера может быть определенное наслоение: рубашка со свитером, водолазка и рубашка.
Добавь сюда мягкие кроссовки на низком ходу или балетки.
Добавь сюда мягкие кроссовки на низком ходу или балетки.
Основное преимущество такой обуви в том, что она не обрезает наш силуэт, поэтому обязательно выбирай те, что не перекрывают твои медиальные косточки на ногах.
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Минишорты снова вернулись в моду, однако продолжить тренд можно и осенью. Добавь под минишорты колготки, чтобы закрыть ногу, соедини с жакетом размера оверсайз с высокой обувью — ботфортами, сапогами.
Под жакет можно взять и оверсайз футболку или лонгслив.
Главное здесь — чтобы обувь “пряталась” под шорты.
Верх может быть размера оверсайз, прямым или приталенным. Все зависит от того, как широкими будут бермуды.
Popsugar
Если тебе не нравятся бермуды, можно объединить и более простые единицы гардероба. Например, шорты и удлиненный верх — кардиган или даже пальто.
— Это идеальное сочетание для кожаных шорт, выбирай удобные сапоги на каблуке или без них, — советует Маргарита Мурадова.
Под пальто или другой удлиненный верх выбери приталенный топ.
Под пальто или другой удлиненный верх выбери приталенный топ.
Раньше мы рассказывали тебе о последних трендах пальто 2023-2024 года. На что обратить внимание и какой принт лучше не брать, читай в другом материале.
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