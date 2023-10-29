Здоровье и красота

С пальто, жакетом и ботфортами. Как носить шорты осенью 2023

Виктория Мельник, журналист сайта 29 октября 2023, 09:00
С чем носить шорты осенью

Больше новостей
Чем обшить дом снаружи
Дешево — не всегда некачественно! Как и чем обшить дом снаружи
Метью Перрі помер
Погасла еще одна звезда. Умер Мэттью Перри из культового сериала Друзья
Манікюр на гелловін 2023
Идеи маникюра на Хэллоуин 2023: от минимализма до изображения героев любимых фильмов
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Смотреть больше

Материалы по теме

С пальто, жакетом и ботфортами. Как носить шорты осенью 2023
Кем быть на Хэллоуин: 10 вариантов стильных и ужасающих образов
Стиль серіалу Друзі: як одягати у стилі героїв
Одеваться, как любимый герой или героиня! Разбираем стиль культового сериала Друзья
Наймодніші сумки осені 2023: добірка стильних та зручних варіантів
У тебя точно есть такая! Самые модные сумки осени 2023 — подборка стильных фасонов и цветов
Модні жіночі штани на зиму 2023-2024: добірка трендових штанів сезону
Модные штаны на зиму 2023-2024: от карго до классики

Видео
0:04:37
Розповідаємо, як разом працювали українські та американські фахівці

Собирали лицо по кусочкам — как хирурги из США и Украины оперировали украинских военных
0:04:20
Мобільні вогневі групи
Подлет через 15 минут! Тайны работы огневых групп изнутри — репортаж
0:06:25
Україна після перемоги
Демографический кризис и дефицит рабочей силы: с какими проблемами столкнется Украина после войны
0:07:43
Кількість хворих на гепатит А на Вінничині збільшилася до 135 людей
135 зараженных гепатитом А в Винницкой области. Как проявляется болезнь и есть ли вакцина в Украине
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 27 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:10:28
Бійці 67 ОМБр ДУК
Каждый бой — это кровь и пот пехотинцев: уникальный репортаж из “заколдованного” Серебрянского леса
0:08:41
3 окрема штурмова бригада
Мегасбор на 30 миллионов для 3 ОШБр! Помоги героям с зимней амуницией
0:08:01
Навчання ВМС у Великій Британії
Теперь мины не страшны? Что известно об обучении украинских ВМС в Великобритании и разминировании Черного моря
0:02:58
Холодний Яр
Надоело это издевательство, когда стирают мой город с лица земли. Откровение холоднояровцев из-под Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 26 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Як зробити гарбуз із паперу
Читать дальше
Как сделать тыкву из бумаги. Создаем праздничную атмосферу своими руками

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь