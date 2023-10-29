З пальто, жакетом та ботфортами. Як носити шорти восени 2023

Осінь — прекрасна пора для модників та модниць, адже можна поєднувати та комбінувати речі різних сезонів. Однак для багатьох це пора прощання зі своїми літніми речами.
Та стилістка Маргарита Мурадова переконує: ні, не обовʼязково так різко прощатися з ними! Адже літні шорти можна ввести в осінню капсулу.
Як носити шорти восени 2023 року, Маргарита Мурадова розповіла на своєму YouTube.
З шортами можна поєднати й светри, плащі, високі чоботи та багато іншого. Але як це правильно поєднати?
— Носити бермуди можна з приталеним верхом — сорочкою, кардиганом, водолазкою, кроп-топом — та високими чоботами до коліна, — пояснює стилістка.
Чоботи можуть бути на підборах, платформі чи й без них. Особливо гарний вигляд має пасок в колір взуття, якщо це однотонний варіант.
Такий образ буде підходити під офісні зустрічі, плавно перейде з літнього сезону в осінній.
Під жакетом оверсайз розміру може бути певне нашарування: сорочка зі светром, водолазка та сорочка тощо.
Додай сюди мʼякі кросівки на низькій ході, або балетки.
Додай сюди мʼякі кросівки на низькій ході, або балетки.
Основна перевага такого взуття в тому, що воно не “обрізає” наш силует, тому обовʼязково обирай ті, що не перекривають твої медіальні кісточки на ногах.
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Мінішорти знову повернулися в моду, однак продовжити тренд можна й восени. Додай під мінішорти колготки, аби закрити ногу, поєднай з жакетом розміру оверсайз за високим взуттям — ботфортами, чоботами.
Під жакет можна також взяти й оверсайз футболку чи лонгслів.
Головне тут — аби взуття “ховалося” під шорти.
Верх може бути розміру оверсайз, прямим або приталеним. Все залежить від того, наскільки широкими будуть бермуди.
Popsugar
Якщо тобі не подобаються бермуди, можна поєднати й простіші одиниці гардероба. Наприклад, шорти та подовжений верх — кардиган, або навіть з пальто.
— Це ідеальне поєднання для шкіряних шортів, обирай зручні чоботи на підборах чи без них, — радить Маргарита Мурадова.
Під пальто чи інший подовжений верх обери приталений топ.
Під пальто чи інший подовжений верх обери приталений топ.
Раніше ми розповідали тобі про останні тренди пальт 2023-2024 року. На що звернути увагу та який принт краще не брати — читай в іншому матеріалі.
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