Осінь — прекрасна пора для модників та модниць, адже можна поєднувати та комбінувати речі різних сезонів. Однак для багатьох це пора прощання зі своїми літніми речами.

Та стилістка Маргарита Мурадова переконує: ні, не обовʼязково так різко прощатися з ними! Адже літні шорти можна ввести в осінню капсулу.

Як носити шорти восени 2023 року, Маргарита Мурадова розповіла на своєму YouTube.

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З чим носити шорти восени 2023

З шортами можна поєднати й светри, плащі, високі чоботи та багато іншого. Але як це правильно поєднати?

Шорти бермуди з приталеним верхом та чоботами

— Носити бермуди можна з приталеним верхом — сорочкою, кардиганом, водолазкою, кроп-топом — та високими чоботами до коліна, — пояснює стилістка.

Чоботи можуть бути на підборах, платформі чи й без них. Особливо гарний вигляд має пасок в колір взуття, якщо це однотонний варіант.

З пальто, жакетом та ботфортами. Як носити шорти восени 2023 / 3 Фотографії

Костюм бермуди з жакетом оверсайз та кросівками та плоскій підошві чи балетками

Такий образ буде підходити під офісні зустрічі, плавно перейде з літнього сезону в осінній.

Під жакетом оверсайз розміру може бути певне нашарування: сорочка зі светром, водолазка та сорочка тощо.

Додай сюди мʼякі кросівки на низькій ході, або балетки.

Основна перевага такого взуття в тому, що воно не “обрізає” наш силует, тому обовʼязково обирай ті, що не перекривають твої медіальні кісточки на ногах.

Мінішорти з жакетом чи лонгслівом та ботфортами або високими чоботами

Мінішорти знову повернулися в моду, однак продовжити тренд можна й восени. Додай під мінішорти колготки, аби закрити ногу, поєднай з жакетом розміру оверсайз за високим взуттям — ботфортами, чоботами.

Під жакет можна також взяти й оверсайз футболку чи лонгслів.

Шорти бермуди з ботфортами та жакетом розміру оверсайз

Головне тут — аби взуття “ховалося” під шорти.

Верх може бути розміру оверсайз, прямим або приталеним. Все залежить від того, наскільки широкими будуть бермуди.

Короткі шорти з пальто та чоботами

Якщо тобі не подобаються бермуди, можна поєднати й простіші одиниці гардероба. Наприклад, шорти та подовжений верх — кардиган, або навіть з пальто.

— Це ідеальне поєднання для шкіряних шортів, обирай зручні чоботи на підборах чи без них, — радить Маргарита Мурадова.

Під пальто чи інший подовжений верх обери приталений топ.

Раніше ми розповідали тобі про останні тренди пальт 2023-2024 року. На що звернути увагу та який принт краще не брати — читай в іншому матеріалі.

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