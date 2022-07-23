Избавляемся от мифов о синдроме Туретта: что это за болезнь на самом деле и как с ней жить

В Украине нет статистики людей, у которых есть синдром Туретта. Прежде всего потому, что такой диагноз устанавливают нечасто.

Вокруг этой болезни существует множество мифов и ложных представлений. Мы пообщались с врачом-невропатологом Олесей Гнатуш и попытались выяснить, что это за болезнь, почему она возникает и как ее распознать.

Что такое синдром Туретта

Это заболевание нервной системы, заставляющее людей делать резкие внезапные движения или звуки, которые называют тиками. Они неконтролируемые. Пациенты не могут овладеть ними и остановиться.

Заболевание чаще всего проявляется в детском возрасте. Большинство людей имеют легкую форму течения. Что любопытно, чаще синдром Туретта развивается у мальчиков, чем у девочек.

Симптомы часто уменьшаются по мере взросления, но почти никогда не исчезают. Двигательные расстройства могут быть разной интенсивности. Они даже могут быть локальными. Это когда ребенок выкрикивает разные слова, не контролируя себя.

Такое поведение может вызвать некоторое изумление в окружении. Ведь проявления всегда происходят внезапно и неконтролируемо человеком, независимо от ситуации и места.

Болезнь может усиливаться при нервном и физическом напряжении. К примеру, если ребенок находится в классе или имеет ответственный тест.

Что чувствуют люди, имеющие эту болезнь

Наука изучает эту сторону вопроса. Есть много исследований, которые пытаются установить, какие психологические и психиатрические расстройства есть у детей, подростков и взрослых.

Часто болезнь сопутствуют депрессивные расстройства и суицидальные намерения. Иногда отмечается агрессивное поведение.

Человек может взять, например, чашку с горячим кофе и вылить на себя в момент самопроизвольного движения.

Или человек может разбить случайно зеркало и раниться. Если ты в момент тиков находишься рядом с пациентом, то есть небольшая вероятность, что он может обозвать тебя или несильно ударить. Опять же, это все происходит неконтролируемо.

Некоторые исследования говорят, что 40-60% пациентов во время тиков вредят только себе. Обычно во время таких приступов больные могут сдирать маленькие участки кожи, ударяться об что-то или кусать что-то.

Синдром Туретта: причины

Достоверно причины появления болезни неизвестны. Это сложное заболевание, вероятно, вызвано целым рядом факторов. Например, на это могут повлиять химические вещества, передающие нервные импульсы: дофамин и серотонин.

Синдром Туретта — это генетическое заболевание со сложной этиологической причиной, которая на сегодняшний день до конца не выяснена.

Впрочем, несколько исследований все-таки ведутся. Считается, что причиной болезни является именно генетический наследственный механизм. Среди причин развития синдрома Туретта также есть неврологические, иммунологические и аутоиммунные проблемы.

Была группа исследований, связанная именно с нейровоспалением. Это дает надежду некоторым пациентам на коррекцию и возможное выздоровление. У этой болезни есть пиковые состояния: когда приступы происходят чаще или реже.

От чего зависит частота приступов

Сама суть этой болезни — дисбаланс химических веществ, которые держат мозг, а именно двигательную область нашего тела, в балансе.

У каждого человека есть определенный набор химических элементов, баланс которых приводит к тому, что мы гармонично проявляем себя в окружающем мире. То есть двигаемся только тогда, когда мы того хотим.

Такое себе волевое проявление эмоций и движений. У людей с заболеванием Туретта баланс медиаторов нарушен. Поэтому человек, даже если имеет большое желание, не может остановить неконтролируемые движения.

Можно ли вылечить эту болезнь

Лечат синдром Туретта тремя методами:

Поведенческая терапия. Этот метод эффективен, но он не всегда используется и, к сожалению, недоступен для многих пациентов. Фармакологическое лечение. Есть новые медпрепараты, которые нужно постоянно принимать. Но они лишь уменьшают проявления, а не полностью лечат. Хирургическое вмешательство. Вокруг него сейчас много дискуссий.

Диагностика синдрома Туретта

Людей с синдромом Туретта можно увидеть в социуме. Их хорошо видно по размашистым движениям и выкрикам. Но есть и более легкая форма, когда у человека не так сильно выражена болезнь.

Могут быть пики, затрагивающие не конечности, а мимические мышцы лица. На таких людей мы не очень сильно обращаем внимание. Синдром Туретта не диагностирован столь широко, как это должно быть.

Люди с легкими формами не часто обращаются за медпомощью. Возможно, даже не замечают проявления болезни, особенно если это ребенок. Не каждая мама бежит к врачу, если малыш часто моргает и что-то выкрикивает. Это же ребенок.

Синдром Туретта у взрослых

Гораздо реже, чем у детей, эта болезнь может встречаться у взрослых после 20 лет. Тогда синдром лечат под наблюдением невролога и психиатра.

Есть исследование, что болезнь возникает на фоне воспалительных процессов головного мозга, а именно энцефалита. Но самое важное — больные не должны отчаиваться. Потому что синдром Туретта не делает их умственно отсталыми или неадекватными.

С болезнью можно жить, но нужно вовремя обращаться к врачам и пытаться контролировать свои движения и эмоции.

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