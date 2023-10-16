Мода циклична. Это мы понимаем, когда на подиумах появляются забытые элементы. Один из них — бахрома.

Этой осенью бахрома является одним из самых ярких трендов. Она ассоциируется с блеском и роскошью 1920-х и рок-н-роллом 1970-х.

Бахрома — тренд осени 2023

Сейчас бахрому можно видеть как на подиумах, так и в уличном стиле. Каждый сезон появляются новые интерпретации бахромы. Каждый может стилизовать под себя бахрому и собирать образы с этим элементом.

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Бахромой украшают верхнюю одежду, жакеты, юбки, платья, сумки и даже обувь. А чтобы объединить два тренда в один, можно выбрать полоски с эффектом металлик. Во время осенних холодов можно увидеть даже шарфы с бахромой.

Бахрома и принты 1980-х послужили вдохновением для дизайна от кутюр этого сезона Пьерпаоло Пиччоли из Valentino, который объединил возрождение той эпохи с глубоким ощущением нашего времени.

Как носить бахрому осенью 2023

Если не знаешь, как лучше носить бахрому, можно купить готовую вещь с ней. Дизайнеры знают, как лучше ее разместить.

Бахрома может украсить подол юбки, объемный палантин или рукава жакета и кардигана. Аккуратный декор не сделает наряд слишком экстравагантным, но однозначно добавит изюминку.

Если ты более смелый(-ая) в трендах, то можешь выбрать платье, в котором бахрома заменяет его подол, или одежду, полностью покрытую этим элементом.

Такой подход также можно увидеть в коллекциях для Bottega Veneta от Матье Блази.

Если у тебя есть акцентные вещи с бахромой, то их лучше комбинировать с базой, ведь тогда образ будет более лаконичным.

Но если ты не готов(-а) одевать одежду, полностью покрытую бахромой, то можешь выбрать аксессуары с ней — сумки или шарфы.

Как добавлять бахрому в повседневные образы: примеры

Бахрома — тренд осени: как ее носить от сумок до платьев / 5 Фотографий

Фото: malyshco_official; mano_ua_; ruzhabags; armin_ins; 13.store.beand.ua / Instagram

Ранее мы рассказывали о тенденциях в мире моды на осень-зиму 2023-2024. Что добавить в свой гардероб, читай по ссылке.

Главное фото: kismetboutiqewoodbury та anna.le.nova / Instagram

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