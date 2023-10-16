Мода — циклічна. Це ми розуміємо, коли час від часу на подіумах з’являються забуті елементи. Бахрома є одним із таких елементів.

Цієї осені бахрома є одним із найяскравіших трендів. Вона асоціюється з блиском та розкішшю 1920-х та рок-н-ролом 1970-х років.

Бахрома — тренд осені 2023

Зараз бахрому можна бачити як на подіумах, так і у вуличному стилі. Щосезону з’являються нові інтерпретації бахроми. Кожен може стилізувати бахрому під себе та збирати образи з цим елементом.

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Бахрому можна побачити на верхньому одязі, жакетах, спідницях, сукнях, сумках і навіть взутті. А щоб поєднати два тренди в один, можна обрати смужки з ефектом металік. Під час осінніх холодів можна побачити навіть шарфи з бахромою.

Бахрома та принти 1980-х послужили натхненням для дизайну від кутюр цього сезону П’єрпаоло Піччолі з Valentino, який поєднав піднесення тієї епохи з глибокими почуттями сьогодення.

Як носити бахрому восени 2023

Якщо не знаєш, як краще носити бахрому, можна купити готову річ з нею. Дизайнери знають, як краще її розмістити.

Бахрома може прикрасити поділ спідниці, об’ємний палантин чи рукави жакета або кардигану. Акуратний декор не зробить вбрання занадто екстравагантним, але однозначно додасть родзинку.

Якщо ти сміливіший(-а) у трендах, то можеш обрати сукню, де бахрома замінює її поділ або одяг, який повністю вкритий цим елементом.

Такий хід також можна побачити у колекціях для Bottega Veneta від Матьє Блазі.

Якщо ти маєш акцентні речі з бахромою, то їх краще комбінувати з базою, адже тоді образ буде лаконічнішим.

Але якщо ти не готовий(-а) вдягати одяг, повністю вкритий бахромою, то можеш обрати аксесуари з нею — сумки чи шарфи.

Як додавати бахрому до повсякденних образів: приклади

Бахрома — тренд осені 2023: як її носити від сумок до суконь / 5 Фотографій

Фото: malyshco_official; mano_ua_; ruzhabags; armin_ins; 13.store.beand.ua / Instagram

Раніше ми розповідали про тенденції у світі моди на осінь-зиму 2023-2024. Що додати у свій гардероб, читай за посиланням.

Головне фото: kismetboutiqewoodbury та anna.le.nova / Instagram

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