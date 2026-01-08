Повредил лицевой нерв во время операции: в Киеве будут судить пластического хирурга

В Киеве пластический хирург одной из частных клиник повредил пациентке лицевой нерв во время ринопластики. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей у женщины снизилась чувствительность левой части лица.

Повредил лицевой нерв во время операции: инцидент в Киеве

Прокуроры Печерской окружной прокуратуры объявили подозрение 34-летнему пластическому хирургу. Его обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для пациентки.

Следствие установило, что 39-летней женщине повредили лицевой нерв во время броулифтинга (подтяжки бровей) и ринопластики (сделки на носу) в апреле 2023 года. За хирургическое вмешательство пациентка заплатила 7200 евро.

Во время операции пластический хирург повредил височную ветвь левого лицевого нерва, что привело к снижению чувствительности и нарушению мимики левой половины лица. В настоящее время открыто дело по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!