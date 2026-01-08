Стиль життя Здоров'я та краса

Пошкодив лицьовий нерв під час операції: у Києві судитимуть пластичного хірурга

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 08 Січня 2026, 16:51 1 хв.
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь