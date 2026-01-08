Пошкодив лицьовий нерв під час операції: у Києві судитимуть пластичного хірурга

В Києві пластичний хірург однієї з приватних клінік пошкодив пацієнтці лицьовий нерв під час ринопластики. Про це повідомила Київська міська прокуратура. У зв’язку з неналежним виконанням обов’язків у жінки знизилася чутливість лівої частини обличчя.

Пошкодив лицьовий нерв під час операції: інцидент у Києві

Прокурори Печерської окружної прокуратури оголосили підозру 34-річному пластичному хірургу. Його звинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для пацієнтки.

Слідство встановило, що 39-річній жінці понівечили обличчя під час броуліфтингу (підтяжки брів) та ринопластики (операції на носі) у квітні 2023 року. За хірургічне втручання пацієнтка заплатила 7200 євро.

Під час операції пластичний хірург пошкодив скроневу гілку лівого лицьового нерва, що спричинило зниження чутливості та порушення міміки лівої половини обличчя. Нині відкрито справу за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України.

