Здоровье и красота

Шанс малыша на долгую жизнь: что такое неонатальный скрининг и как выявляет врожденные пороки

Ирина Танасийчук, журналист сайта 04 мая 2025, 10:00
Шанс малыша на долгую жизнь: что такое неонатальный скрининг и как выявляет врожденные пороки
Фото Unsplash
Шанс малыша на долгую жизнь: что такое неонатальный скрининг и как выявляет врожденные пороки
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