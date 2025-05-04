Здоров'я та краса

Шанс малюка на довге життя: що таке неонатальний скринінг та як виявляє вроджені вади

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 04 Травня 2025, 10:00
Шанс малюка на довге життя: що таке неонатальний скринінг та як виявляє вроджені вади
Фото Unsplash
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