Восстанавливаются ли нервные клетки: что говорят врачи о влиянии стресса на здоровье

Долгие годы длится спор о том, восстанавливаются ли нервные клетки. Одни говорят, что нет, а потому нервничать нельзя. Другие же — что наш организм способен и на такое.

В материале расскажем больше интересных фактов о стрессе, работе мозга в напряженных условиях и поделимся, действительно ли нервные клетки могут восстанавливаться.

Восстанавливаются ли нервные клетки

Mayo Clinic объясняет, как работают и на что способны нервные клетки. Нервные клетки — нейроны — передают сигналы между телом и мозгом с помощью слабых электрических зарядов. С их помощью передается сенсорная информация — зрение, звук, запах, вкус, осязание и болевые ощущения.

Сейчас также смотрят

Медики до сих пор до конца не уверены, способна ли полностью восстановиться нервная система.

Нервная система уязвима. Ее можно повредить, а заживает она с большим трудом, если вообще заживает. Это влияет на способность мозга взаимодействовать с мышцами и органами чувств.

Травмы нервной системы могут провоцировать слабость организма, покалывание, онемение конечностей и изменение кровообращения.

Нервная система делится на центральную (спинной и мозг) и периферическую (соединение нервной системы с внутренними органами).

Поврежденные нервные клетки центральной нервной системы обычно не восстанавливаются. Однако эта часть нервной системы может быть реорганизована в ответ на травму. Это называется пластичностью.

Проще говоря, после травмы одни участки мозга могут брать на себя работу за поврежденные. В случае повреждения спинного мозга восстановиться пациенты могут во время реабилитации. При полном повреждении спинного мозга, восстановление либо невозможно, либо минимальное.

В периферической нервной системе поврежденные нервы могут отрастать со скоростью около 2.5 см в месяц.

Не все стрессовые ситуации влияют на потерю нервов. Некоторые разрушают наши нейроны, а другие способствуют нейроплатичности. Понять, что ты теряешь нервные клетки, можно по следующим симптомам: ухудшение памяти, концентрации, реакций на определенные ситуации.

В случаях кратковременных стрессовых ситуаций нейронные связи могут восстановиться в довольно быстром темпе, однако при хроническом стрессе они разрушаются навсегда. Некоторые наши нейронные цепочки адаптируются к стрессовым ситуациям, и при возможной опасности знают, как реагировать — это так называемые паттерны.

Раньше мы подробно рассказывали о нервном срыве — симптомах и помощи.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.