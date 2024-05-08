Чи відновлюються нервові клітини: що кажуть лікарі про вплив стресу на здоров’я

Довгі роки триває спір про те, чи відновлюються нервові клітини. Одні кажуть, що ні, а тому нервувати не можна. Інші ж — що наш організм здатний і на таке. У матеріалі розповімо більше цікавих фактів про стрес, роботу мозку в напружених умовах та поділимося, чи справді нервові клітини можуть відновлюватися.

Чи відновлюються нервові клітини

Mayo Clinic пояснює, як працюють та на що здатні нервові клітини. Нервові клітини — нейрони — передають сигнали між тілом та мозком за допомогою слабких електричних зарядів. За їх допомогою передається сенсорна інформація — зір, звук, запах, смак, дотик і больові відчуття.

Медики досі до кінця не певні, чи здатна повністю відновитися нервова система.

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Нервова система вразлива. Її можна пошкодити, а заживає вона з великими труднощами, якщо взагалі заживає. Це впливає на здатність мозку взаємодіяти з вашими м’язами та органами чуття.

Травми нервової системи можуть провокувати слабкість організму, поколювання, оніміння кінцівок та зміну кровообігу.

Нервова система ділиться на центральну (спинний та головний мозок) та периферичну (з’єднання нервової системи з внутрішніми органами).

Пошкоджені нервові клітини центральної нервової системи зазвичай не відновлюються. Однак ця частина нервової системи може реорганізуватися у відповідь на травму. Це називається пластичністю.

Простіше кажучи, після травми одні ділянки мозку можуть брати на себе роботу за пошкоджені. У випадку пошкодження спинного мозку, відновитися пацієнти можуть під час реабілітації. За умови повного пошкодження спинного мозку, відновлення або неможливе, або мінімальне.

У периферичній нервовій системі пошкоджені нерви можуть відростати зі швидкістю близько 2.5 см на місяць.

Не всі стресові ситуації впливають на втрату нервів. Деякі руйнують наші нейрони, а інші — сприяють нейроплатичності. Зрозуміти, що ти втрачаєш нервові клітини можна за такими симптомами: погіршення пам’яті, концентрації, реакції на певні ситуації.

У випадках короткотривалих стресових ситуацій, нейронні звязки можуть відновитися у доволі швидкому темпі, однак за хронічного стресу — вони руйнуються назавжди. Деякі наші нейронні ланцюжки адаптуються до стресових ситуацій, і під час можливої небезпеки знають, як реагувати — це так звані патерни.

Раніше ми детально розповідали про нервовий зрив — симптоми та допомогу.

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