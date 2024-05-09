Наслаждение и риск в одной чашке: с какого возраста можно пить кофе и действительно ли он вреден для детей

Его аромат и вкус привлекает немало людей со всего мира, чтобы заварить себе еще одну чашечку кофе для наслаждения. Однако для некоторых он может принести еще и немало проблем, ведь не всем его можно пить. И хотя некоторые малыши еще с ранних лет начинают просить дать попробовать этот напиток, родителям необходимо знать, вреден ли кофе детям, с какого возраста его можно пить и в каких пропорциях.

Вреден ли кофе детям

Как сообщает Американская академия педиатрии, кофе и другие энергетические напитки не следует употреблять детям и подросткам.

Среди причин такой рекомендации побочные эффекты кофеина. В частности, речь идет о бессоннице, раздражительности, головной боли и головокружении, которые может вызвать кофе даже у взрослых.

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А поскольку дети особенно чувствительны к действию кофе, а их организм плохо перерабатывает кофеин, употреблять подобные энергетические напитки не стоит.

Кроме того мозг ребенка и подростка особенно в активной фазе развития, поэтому кофе может этому процессу навредить и принести долгосрочные последствия для детского организма.

Вместе с тем некоторые игнорируют такие оговорки. Поэтому дети могут попасть в больницу с передозировкой кофеина. Ведь безопасной дозы кофе для них просто нет.

Симптомы передозировки кофеина:

тошнота;

рвота;

повышенное давление;

учащенное сердцебиение;

проблемы с сердечным ритмом.

Строго возбраняется пить кофе детям до 12 лет. Если же с этого возраста подросток уже не может удержаться от желания отведать этот напиток, то в день ему можно разрешить максимум одну чашку кофе объемом 230 миллилитров в день. Она будет содержать около 100 миллиграмм кофеина.

И все же и от такой идеи следует воздерживаться для безопасности ребенка. Ведь даже взрослым рекомендуется пить кофе в умеренном количестве — не больше трех-четырех чашек в день.

И хотя миллионы людей начинают свой день с кофе, лишняя чашечка кофе может быть вредной. Читай, почему следует отказаться от чашки любимого напитка.

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