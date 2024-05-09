Насолода та ризик в одній чашці: з якого віку можна пити каву та чи дійсно вона шкідлива для дітей

Її аромат і смак приваблює чималу кількість людей з усього світу, аби заварити собі ще одну чашечку кави для насолоди. Проте для декого вона може принести ще й чимало проблем, адже не всім її можна пити. І хоч деякі малюки ще з ранніх років починають просити дати скуштувати цей напій, батькам необхідно знати, чи шкідлива кава дітям, з якого віку її можна пити та у яких пропорціях.

Чи шкідлива кава дітям

Як повідомляє Американська академія педіатрії, каву та інші енергетичні напої не варто вживати дітям та підліткам.

Серед причин такої рекомендації — побічні ефекти кофеїну. Зокрема йдеться про безсоння, дратівливість, головний біль та запаморочення, які може викликати кава навіть у дорослих.

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А оскільки діти особливо чутливі до дії кави, а їхній організм погано переробляє кофеїн, то вживати подібні енергетичні напої не варто.

Крім того, мозок дитини та підлітка особливо в активній фазі розвитку, тому кава може цьому процесу нашкодити та принести довгострокові наслідки для дитячого організму.

Разом з тим, дехто ігнорує такі застереження. Через це діти можуть потрапити в лікарню з передозуванням кофеїну. Адже безпечної дози кави для них просто не існує.

Симптоми передозування кофеїну:

нудота;

блювання;

підвищений тиск;

прискорене серцебиття;

проблеми із серцевим ритмом.

Суворо забороняється пити каву дітям до 12 років. Якщо ж з цього віку підліток вже не може втриматись від бажання скуштувати цей напій, тоді на день йому можна дозволити максимум одну чашку кави об’ємом 230 мілілітрів на день. Вона міститиме близько 100 міліграмів кофеїну.

Та все ж таки й від такої ідеї варто утримуватись задля безпеки дитини. Адже навіть дорослим рекомендується пити каву в помірній кількості — не більше трьох-чотирьох чашок на день.

І хоч мільйони людей починають свій день з кави, зайва філіжанка кави може бути шкідливою. Читай, чому варто відмовитися від чашки улюбленого напою.

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