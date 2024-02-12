Эпилепсия – не приговор: что следует знать о заболевании и о каких мифах лучше забыть

12 февраля мир отмечает Всемирный день осведомленности об эпилепсии. Соответствующие институты разных стран в этот день рассказывают правду о заболеваниях, а также разрушают известные и, к сожалению, популярные мифы по поводу приступов эпилепсии.

Известно, что от эпилепсии болеет каждый 26 человек на планете, 80% больных приходится на развивающиеся страны. В то же время 70% больных живут насыщенную и полноценную жизнь благодаря тому, что вовремя обратились за помощью к врачам и получили квалифицированную медицинскую помощь.

Во Всемирный день осведомленности об эпилепсии ГО Епіпросвіта поделилась информацией, которую должны знать все украинцы.

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Эпилепсия: что такое и какие мифы существуют

Эпилепсия — это заболевание, характеризующееся нарушениями в работе головного мозга, вследствие чего возникают внезапные судорожные и/или повторяющиеся безсудорожные приступы.

Вокруг эпилепсии существует множество мифов. Однако избавившись от таких ложных убеждений можно лучше понять природу возникновения болезни, а затем и узнать о её лечении.

Мифы об эпилепсии

Часто можно услышать, что эпилепсией болеют только с детства. На самом же деле заболевание может проявляться в любой момент жизни. Эпилепсия может быть спровоцирована генетически или ушибом головы, или сильным стрессом. Эпилепсия — заболевание, которое невозможно “подхватить” от другого человека. Считается, что во время приступа эпилепсии нужно класть ложку на язык, чтобы человек его не проглотил. На самом деле, во время эпилептического приступа невозможно проглотить язык, однако посторонние предметы во рту могут навредить зубам и деснам. Также язык может заблокировать доступ к воздуху, если какой-нибудь предмет положить в рот.

Как оказать помощь при эпилептическом приступе

Из-за перенапряжения стрессом, у любого могут развиться те или иные заболевания. В их числе и эпилепсия. Так что украинцам и украинкам следует знать, как оказать помощь во время эпилептического приступа.

Если ты стал/(-а) свидетелем эпилептического приступ у другого человека, сохраняй покой и отмечай длительность судорожного приступа. Положи человека в безопасную позу: на бок, под голову нужно положить что-то мягкое, стоит убрать все опасные предметы рядом. Ни в коем случае не пытайся прижать человека, согнуть или разогнуть его конечности. Так ты не остановишь судороги. Не клади в рот никаких предметов. Оставайся рядом с человеком во время судорог. Запиши время и симптомы судорог.

Если ты страдаешь от приступов эпилептических судорог, тогда следует знать еще несколько вещей. Например, если ты чувствуешь приближение приступа, сразу ляг на пол, положи под голову что-нибудь мягкое. Не смотри в телефон или телевизор, ведь быстрая смена кадров может ухудшить твое состояние.

Сообщи близких о своем состоянии и дай краткую инструкцию, что следует делать, а что — нет.

Как выявить эпилепсию и получить лечение

Если у тебя возникают подозрения на заболевание, следует обязательно обратиться к семейному врачу и описать свои жалобы.

Тогда семейный врач должен направить пациента к неврологу, который в свою очередь назначит исследования: МРТ, ЭЭГ, анализы крови и мочи, также могут быть назначены генетические анализы, как эпипанель или общий.

Невролог определит и объяснит лечение, а также выдаст рецепт на лекарства.

В Украине больные эпилепсией имеют право на бесплатное лечение по Программе медицинских гарантий, реализуемой Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Больные эпилепсией в Украине могут бесплатно получить:

консультации врачей общей практики и специалистов узкого профиля;

исследования и анализы;

ЭЭГ и МРТ;

оперативные вмешательства по показаниям;

лечение в стационаре;

психологическую помощь и реабилитацию;

лекарства по программе Доступные лекарства или постановлением 1303;

вызовы мобильных бригад;

паллиативную помощь.

Если ты хочешь узнать больше о заболеваниях эпилепсии, можешь посетить соответствующие мероприятия в разных городах Украины.

История девушки, живущей с эпилепсией, и что стоит знать о болезни — читай об этом историю из первых уст.

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