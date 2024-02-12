Эпилепсия – не приговор: что следует знать о заболевании и о каких мифах лучше забыть

12 февраля мир отмечает Всемирный день осведомленности об эпилепсии. Соответствующие институты разных стран в этот день рассказывают правду о заболеваниях, а также разрушают известные и, к сожалению, популярные мифы по поводу приступов эпилепсии.
Известно, что от эпилепсии болеет каждый 26 человек на планете, 80% больных приходится на развивающиеся страны. В то же время 70% больных живут насыщенную и полноценную жизнь благодаря тому, что вовремя обратились за помощью к врачам и получили квалифицированную медицинскую помощь.
Во Всемирный день осведомленности об эпилепсии ГО Епіпросвіта поделилась информацией, которую должны знать все украинцы.
Эпилепсия — это заболевание, характеризующееся нарушениями в работе головного мозга, вследствие чего возникают внезапные судорожные и/или повторяющиеся безсудорожные приступы.
Вокруг эпилепсии существует множество мифов. Однако избавившись от таких ложных убеждений можно лучше понять природу возникновения болезни, а затем и узнать о её лечении.
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Из-за перенапряжения стрессом, у любого могут развиться те или иные заболевания. В их числе и эпилепсия. Так что украинцам и украинкам следует знать, как оказать помощь во время эпилептического приступа.
Если ты страдаешь от приступов эпилептических судорог, тогда следует знать еще несколько вещей. Например, если ты чувствуешь приближение приступа, сразу ляг на пол, положи под голову что-нибудь мягкое. Не смотри в телефон или телевизор, ведь быстрая смена кадров может ухудшить твое состояние.
Сообщи близких о своем состоянии и дай краткую инструкцию, что следует делать, а что — нет.
Если у тебя возникают подозрения на заболевание, следует обязательно обратиться к семейному врачу и описать свои жалобы.
Тогда семейный врач должен направить пациента к неврологу, который в свою очередь назначит исследования: МРТ, ЭЭГ, анализы крови и мочи, также могут быть назначены генетические анализы, как эпипанель или общий.
Тогда семейный врач должен направить пациента к неврологу, который в свою очередь назначит исследования: МРТ, ЭЭГ, анализы крови и мочи, также могут быть назначены генетические анализы, как эпипанель или общий.
Невролог определит и объяснит лечение, а также выдаст рецепт на лекарства.
В Украине больные эпилепсией имеют право на бесплатное лечение по Программе медицинских гарантий, реализуемой Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Больные эпилепсией в Украине могут бесплатно получить:
Если ты хочешь узнать больше о заболеваниях эпилепсии, можешь посетить соответствующие мероприятия в разных городах Украины.
История девушки, живущей с эпилепсией, и что стоит знать о болезни — читай об этом историю из первых уст.
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