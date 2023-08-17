Естественная потеря беременности: что такое выкидыш, почему происходит и почему женщина в этом не виновата

Потеря беременности является болезненной темой для женщин. Часто именно их обвиняют в том, что “не уберегла” плод. Впрочем, естественное прерывание беременности часто возникает из-за генетических проблем, и вины женщины в этом нет.

Гинеколог Елена Павлова и репродуктолог и генетик Ксения Хажиленко рассказали для Натальи Бушковской из УП. Життя о выкидышах, почему они могут возникать и что на это влияет.

Что такое выкидыш

Выкидышем считают прерывание беременности в течение первых 22 недель. Основными признаками выкидыша являются вагинальное кровотечение, боль в нижней части живота, похожая на схватки. Но следует заметить, что кровотечение не всегда означает выкидыш.

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Ксения Хажиленко объясняет, 20% женщин испытывают большие или малые кровяные выделения при беременности. Это может быть нормой в первом триместре, во время первых 12 недель. Но все же на это следует обратить внимание и обратиться к врачу, ведь иногда кровотечение может означать что-то плохое, а иногда — нет.

Елена Павлова советует обращаться к врачу лично. Ведь врач может сделать осмотр и понять причину проблемы.

— Например, у женщины могут быть незначительные шейные выделения из-за наличия дисплазии и это не говорит об угрожающем выкидыше.

Могут быть маточные выделения из-за низко прикрепленной плаценты (мы не говорим о полном предлежании плаценты, тем более на ранних сроках!) — тогда мы опять же говорим больше о режиме дня и нагрузки, чем о необходимости стационара на весь период беременности, — говорит гинеколог.

Почему случается выкидыш у беременной

Большинство людей с предубеждениями обвиняют женщину в потере беременности. На самом деле большинство выкидышей происходит из-за неправильного развития эмбриона. Почти 50% выкидышей происходят из-за хромосомных аномалий:

анембриония — ультразвуковой феномен, когда эмбрион “отсутствует” в полости плодного яйца;

молярная беременность — аномальное перерождение плацентарной ткани с частичным или полным вытеснением плода;

внутриутробная гибель плода.

Что может повысить риски выкидыша

Несмотря на то, что выкидыши провоцируют генетические проблемы, нельзя утверждать на 100%, что состояние здоровья матери или отца не влияет на потерю беременности.

Некоторые болезни могут повышать риски выкидыша, например диабет, не контролируемый терапией. Кроме этого на потерю беременности могут влиять:

инфекции;

гормональные проблемы;

патологии матки или шейки матки;

заболевание щитовидной железы и т.д.

Кстати, некоторые инфекции, которые можно предупредить, приводят к 15% выкидышей на раннем сроке беременности и до 66% на позднем, в частности:

краснуха;

гонорея;

сифилис;

цитомегаловирус;

бактериальный вагинит;

ВИЧ;

хламидиоз;

малярия.

В редких случаях выкидыш может спровоцировать тяжелое пищевое отравление, например, листериоз, которым можно заболеть, скушав сыр с плесенью, или сальмонеллез или токсоплазмоз. Поэтому беременным не следует есть термически необработанные продукты.

Ксения Хажиленко говорит, что следует разделять “выкидыш” и “выкидыши”. По ее словам, любая здоровая женщина может потерять беременность из-за связанных с самим ребенком проблем или внешних обстоятельств.

А вот повторные потери могут указывать на проблемы с процессом оплодотворения, прикреплением эмбриона в матке или его развитием.

Пары, имевшие более двух потерь беременности, должны пройти дополнительные обследования. Врач отмечает, что женщина не должна корить себя за потерю беременности, ведь часто этот процесс влечет за собой сама природа и вины женщины в этом нет.

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Можно ли сохранить беременность

Наверное, каждый слышал фразу “лечь на сохранение”, возможно, от знакомых, родных или где-то в кино. Такое лечение якобы должно “остановить” выкидыш.

Но сейчас в Украине и многих других странах Европы не сохраняют беременность до 12 недель, но если речь не идет о повторном выкидыше.

Многие женщины могут быть с этим не согласны, опираясь на советские схемы лечения. Но Елена Павлова объясняет, что некоторые советские практики могут навредить и травмировать женщину, в том числе психологически.

— Постоянное вынужденное (и бездоказательное) положение лежа приводит к дистрофии мышц и является риском тромбозов. Это также крайне тяжело психологически, особенно, когда еще есть запрет на посещение санитарной комнаты, и женщине вручают судно. В условиях общей палаты на четыре-пять человек, — говорит врач.

Относительно рисков от употребления медикаментов она отмечает: они могут вызвать гемолитическую анемию, головные боли, мигрени, депрессивные расстройства, нарушения функции печени, дерматиты и другое.

Что делать, если выкидыш произошел

Елена Павлова говорит, что можно пробовать зачать ребенка даже во время нового цикла после потери беременности. Но только в том случае, если партнеры обсудили потерю и готовы к новой попытке.

Она отмечает, что советы выжидать после потери 6-12 месяцев не имеют под собой доказательной базы.

Но советует обратить внимание, нуждается ли состояние женщины в дополнительных обследованиях. Если была вторая потеря беременности, то следует выделить время на диагностические мероприятия, чтобы предотвратить будущие проблемы.

Впрочем, нужно помнить, что в выкидыше нет вины женщины и не нужно ее навязывать.

Беременность может быть как долгожданной, так и неожиданной. После задержки менструации чаще всего женщины покупают тест на беременность. Ранее мы рассказывали, может ли тест на беременность ошибаться.

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