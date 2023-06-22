Может ли тест на беременность показывать ложный результат: объясняет врач

Сейчас любая женщина может узнать за считанные минуты, беременна ли она, или нет. Первый помощник в этом — тест-система для определения беременности или, проще говоря, тест на беременность.

Может ли тест на беременность показывать ложный результат — читай в материале.

Может ли тест на беременность ошибаться: первые признаки

По словам акушера-гинеколога Юлии Лапузиной, один из первых признаков беременности — отсутствие менструации, то есть задержка, как мы говорим. К врачу в таких ситуациях вроде бы бежать и рано, потому что по ощущению ты еще не знаешь, беременна или нет.

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Именно на этом этапе нужно бежать в аптеку за тестом. Тест на беременность определяет уровень ХГЧ в моче или в крови.

Они отличаются друг от друга чувствительностью и техникой выполнения анализа. На упаковке всегда указаны цифры.

Это — минимальный уровень ХГЧ в моче, когда тест становится положительным. Чем меньше число, тем чувствительнее тест.

Может ли тест на беременность лгать

Большая часть тестов имеет показатель 20 мОд/мл, но есть и сверхчувствительные тесты с показателем 10 мОд/мл. Обычно такие тесты стоят подороже.

Также к каждому тесту есть инструкция, поэтому обязательно знакомься с ней, чтобы не нарушить технику выполнения и получить более точный результат. Иногда тест на беременность может ошибаться, если истек срок его годности, нарушались условия хранения или было неправильное проведение тестирования.

Когда делать тест на обнаружение ХГЧ мочи

По словам врача, тест на беременность нужно делать в следующие сроки:

С первых дней задержки (если менструальный цикл регулярный). Желательно утром. Если цикл нерегулярный, то через 21 день после предполагаемого момента зачатия.

Положительный тест, в большинстве случаев, точный, а отрицательный — менее достоверный.

На недостоверный результат также может повлиять:

отклонение от инструкции;

тест выполнен рано.

Если тест показал положительный или отрицательный результат, а у тебя есть сомнения в наступлении или ненаступлении беременности, то следует сдать ХГЧ крови и сделать УЗИ малого таза:

Кровь на ХГЧ можно сдавать уже на шестой — девятый день после предполагаемого зачатия. УЗИ малого таза следует делать за пять — шесть недель от первого дня последней менструации.

Беременность — важный и ответственный период в жизни женщины. Вместе со счастьем появляются сотни вопросов, связанных с уходом за собой в это время. Читай, что нужно знать про уход за кожей во время беременности.

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