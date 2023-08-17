Здоров'я та краса

Природна втрата вагітності: що таке викидень, чому стається та чому жінка в цьому не винна

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Серпня 2023, 20:00
Викидень: що це таке, чому стається та які ризики впливають
Фото: Pexels

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