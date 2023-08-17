Природна втрата вагітності: що таке викидень, чому стається та чому жінка в цьому не винна

Втрата вагітності є болючою темою для жінок. Часто саме їх звинувачують у цьому, адже “не вберегла” плід. Утім природне переривання вагітності часто виникає через генетичні проблеми й провини жінки у цьому немає.

Гінекологиня Олена Павлова та репродуктологиня й генетикиня Ксенія Хажиленко розповіли для Наталі Бушковської з УП.Життя про викидні, чому вони можуть виникати та що на це впливає.

Що таке викидень

Викиднем вважають переривання вагітності протягом перших 22 тижнів. Основними ознаками викидня є вагінальна кровотеча, біль у нижній частині живота, схожий на перейми. Але варто зауважити, що кровотеча не завжди означає викидень.

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Ксенія Хажиленко пояснює, 20% жінок зазнають більших чи менших кровʼяних виділень при вагітності. Це може бути нормою у першому триместрі, під час перших 12 тижнів. Але все-таки на це варто звернути у вагу та звернутися до лікаря, адже інколи кровотеча може означати щось погане, а інколи — ні.

Олена Павлова радить звертатися до лікаря особисто. Адже лікар може провести огляд та зрозуміти причину проблеми.

— Наприклад, у жінки можуть бути незначні шийкові виділення через наявність дисплазії й це не говорить про загрозливий викидень.

Можуть бути маткові виділення через низько прикріплену плаценту (ми не говоримо про повне передлежання плаценти, тим паче на ранніх термінах!) — тоді ми знову ж таки говоримо більше про режим дня і навантаження, ніж про необхідність стаціонару на весь період вагітності, — говорить гінекологиня.

Чому трапляється викидень у вагітної

Більшість людей з упередженнями звинувачують жінку у втраті вагітності. Насправді більшість викиднів стається через неправильний розвиток ембріона. Майже 50% викиднів стаються через хромосомні аномалії:

анембріонія — ультразвуковий феномен, коли ембріон “відсутній” в порожнині плідного яйця;

молярна вагітність — аномальне переродження плацентарної тканини з частковим або повним витісненням плоду;

внутрішньоутробна загибель плода.

Що може підвищити ризики викидня

Попри те, що викидні провокують генетичні проблеми, не можна стверджувати на 100%, що стан здоров’я матері чи батька не впливають на втрату вагітності.

Деякі хвороби можуть підвищувати ризики викидня, наприклад, діабет, який не контролюється терапією. Крім цього на втрату вагітності можуть впливати:

інфекції;

гормональні проблеми;

патології матки або шийки матки;

захворювання щитоподібної залози тощо.

До речі, деякі інфекції, які можна попередити, спричиняють до 15% викиднів на ранньому терміні вагітності й до 66% на пізньому, зокрема це:

краснуха;

гонорея;

сифіліс;

цитомегаловірус;

бактеріальний вагініт;

ВІЛ;

хламідіоз;

малярія.

У рідкісних випадках викидень може спровокувати важке харчове отруєння, як-от, лістеріоз, на який можна захворіти, поївши сиру з пліснявою, або сальмонельоз або токсоплазмоз. Тому вагітним не варто їсти термічно необроблені продукти.

Ксенія Хажиленко каже, що варто розділяти “викидень” та “викидні”. За її словами, будь-яка здорова жінка може втратити вагітність через повʼязані із самою дитиною проблеми або через зовнішні обставини.

А ось повторні втрати можуть вказувати на проблеми із процесом запліднення, прикріпленням ембріона в матці або його розвитком.

Пари, які мали понад дві втрати вагітності, мають пройти додаткові обстеження. Лікарка наголошує, що жінка не має картати себе за втрату вагітності, адже часто цей процес спричиняє сама природа й провини жінки у цьому немає.

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Чи можна зберегти вагітність

Напевно, кожен чув фразу “лягти на збереження”, можливо, від знайомих, рідних чи навіть десь у кіно. Таке лікування нібито має “зупинити” викидень.

Але зараз в Україні та багатьох інших країнах Європи не зберігають вагітність до 12 тижнів, але якщо йдеться не про повторний викидень.

Багато жінок можуть бути з цим не згодні, спираючись на радянські схеми лікування. Але Олена Павлова пояснює, що деякі радянські практики можуть нашкодити та травмувати жінку, зокрема психологічно.

— Постійне вимушене (і бездоказове) положення лежачи призводить до дистрофії м’язів та є ризиком тромбозів. Це також вкрай важко психологічно, особливо, коли ще є заборона на відвідування санітарної кімнати, й жінці вручають судно. В умовах загальної палати на чотири-п’ять осіб, — каже лікарка.

Щодо ризиків від вживання медикаментів, вона зауважує: вони можуть викликати гемолітичну анемію, головні болі, мігрені, депресивні розлади, порушення функції печінки, дерматити та інше.

Що робити, якщо викидень стався

Олена Павлова каже, що можна пробувати зачати дитину навіть під час нового циклу після втрати вагітності. Але лише у тому випадку, якщо партнери обговорили втрату та готові до нової спроби.

Вона зазначає, що поради вичікувати після втрати 6-12 місяців не мають під собою доказової бази.

Але радить звернути увагу, чи потребує стан жінки додаткових обстежень. Якщо була друга втрата вагітності, то варто виділити час на діагностичні заходи, щоб попередити майбутні негаразди.

Утім, треба пам’ятати, що у викидні немає провини жінки, й не треба їй це нав’язувати.

Вагітність може бути як довгоочікуваною, так і несподіваною. Після затримки менструації найчастіше жінки купують тест на вагітність. Раніше ми розповідали, чи може тест на вагітність помилятися.

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