Актуальная карта боевых действий в Украине 17 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Неизвестно, может ли изменить карту боевых действий глубокая обеспокоенность. А вот регулярные поставки оружия Украине и поддержка ее защитников, которые своей смелостью борются за каждый миллиметр свободы, точно обладают этой способностью.
Поэтому не забываем о донатах на ВСУ и каждым своим делом приближаем победу Украины.
А насколько быстро она приближается, можно отслеживать в ежедневных отчетах украинского Генштаба о местах, где ведутся ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует массированный ракетный обстрел 15 ноября:
Российские войска нанесли наибольшие ракетные удары по критической инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны, вероятно, используя значительную часть своих систем высокоточного оружия.
Российские войска нанесли наибольшие ракетные удары по критической инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны, вероятно, используя значительную часть своих систем высокоточного оружия.
Тем не менее, эксперты отмечают, что повреждение энергетической инфраструктуры Украины вряд ли сломает дух украинцев, учитывая улучшение противовоздушной обороны Украины и недавние наземные победы в Херсонской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что враг не прекращает обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. В течение суток российские оккупанты нанесли два авиационных, три ракетных удара и совершили более 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ракетный удар нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Запорожья.
Ракетный удар нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Запорожья.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Херсонском направлении непосредственно от огня ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.
Российские оккупационные войска продолжают нести потери на территории Украины. Так, в результате огневого поражения района сосредоточение противника 15 ноября, в населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными.
Также подтверждена ликвидация восьми оккупантов и ранение 16 вооруженных лиц 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области.
В результате действий Сил обороны Украины поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов.
В результате действий Сил обороны Украины поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов.
Подтверждено успешное огневое поражение месторасположения личностного состава противника 15 ноября в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка. Информация о количестве потерь захватчиков уточняется.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу два удара. Под поражение попали две позиции зенитных ракетных комплексов противника. Воины ракетных войск и артиллерии Украины за сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов российских оккупантов.
Также Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию обеспечения средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины. Ее подготовила Украина в соавторстве с более чем полусотней стран. Читай, что означает принятие резолюции по репарациям для Украины.
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