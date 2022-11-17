Актуальная карта боевых действий в Украине 17 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Неизвестно, может ли изменить карту боевых действий глубокая обеспокоенность. А вот регулярные поставки оружия Украине и поддержка ее защитников, которые своей смелостью борются за каждый миллиметр свободы, точно обладают этой способностью.

Поэтому не забываем о донатах на ВСУ и каждым своим делом приближаем победу Украины.

А насколько быстро она приближается, можно отслеживать в ежедневных отчетах украинского Генштаба о местах, где ведутся ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует массированный ракетный обстрел 15 ноября:

Российские войска нанесли наибольшие ракетные удары по критической инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны, вероятно, используя значительную часть своих систем высокоточного оружия.

Тем не менее, эксперты отмечают, что повреждение энергетической инфраструктуры Украины вряд ли сломает дух украинцев, учитывая улучшение противовоздушной обороны Украины и недавние наземные победы в Херсонской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 ноября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что враг не прекращает обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. В течение суток российские оккупанты нанесли два авиационных, три ракетных удара и совершили более 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ракетный удар нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Запорожья.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Белый Колодец, Бочковое, Малая Волчья и Комиссаровое ;

направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов ; на Купянском и Лиманском направлениях — из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское и Терны ;

направлениях — из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Курдюмовка и Озаряновка ;

направлении — из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов ; на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам ; на Новопавловском направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива ;

направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов ; на Запорожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Белогорье и Щербаки.

На Херсонском направлении непосредственно от огня ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.

Читать по теме Оккупанты строят рубежи и бегут в сторону Крыма — какая ситуация в Херсонской области и последствия массированных обстрелов Наталья Гуменюк рассказала о действиях оккупантов на левом берегу Херсонской области.

Российские оккупационные войска продолжают нести потери на территории Украины. Так, в результате огневого поражения района сосредоточение противника 15 ноября, в населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными.

Также подтверждена ликвидация восьми оккупантов и ранение 16 вооруженных лиц 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области.

В результате действий Сил обороны Украины поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов.

Подтверждено успешное огневое поражение месторасположения личностного состава противника 15 ноября в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка. Информация о количестве потерь захватчиков уточняется.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу два удара. Под поражение попали две позиции зенитных ракетных комплексов противника. Воины ракетных войск и артиллерии Украины за сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов российских оккупантов.

Также Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию обеспечения средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины. Ее подготовила Украина в соавторстве с более чем полусотней стран. Читай, что означает принятие резолюции по репарациям для Украины.

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