Актуальна карта бойових дій в Україні 17 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Невідомо, чи може змінити карту бойових дій глибока занепокоєність. А ось регулярні поставки зброї Україні та підтримка її захисників, які своєю сміливістю виборюють кожен міліметр свободи, точно мають цю здатність.

Тож не забуваємо про донати на ЗСУ та кожною своєю справою наближаємо перемогу України.

А наскільки швидко вона наближається можна відслідковувати у щоденних звітах українського Генштабу про місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує масований ракетний обстріл 15 листопада:

Російські війська завдали найбільших ракетних ударів по критичній інфраструктурі України з початку повномасштабної війни, ймовірно, використовуючи значну частину своїх систем високоточної зброї.

Проте експерти зазначають, що пошкодження енергетичної інфраструктури України навряд чи зламає дух українців, враховуючи покращення протиповітряної оборони України та нещодавні наземні перемоги в Херсонській області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове ;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни ;

на Бахмутському напрямку — з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Курдюмівка та Озарянівка ;

на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки ;

на Новопавлівському напрямку — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива ;

на Запорізькому напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Білогір’я та Щербаки.

На Херсонському напрямку безпосередньо від вогню ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Читати на тему Окупанти будують рубежі та тікають у бік Криму — яка ситуація на Херсонщині та наслідки масованих обстрілів Наталя Гуменюк розповіла про дії окупантів на лівому березі Херсонщини.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на території України. Так, в результаті вогневого ураження району зосередження противника 15 листопада, у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати ворога склали близько 50 осіб загиблими та пораненими.

Також підтверджено ліквідацію восьми окупантів та поранення 16 озброєних осіб 9 листопада в районі міста Амвросіївка Донецької області.

В результаті дій Сил оборони України, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів.

Підтверджено успішне вогневе ураження місця розташування особового складу противника 15 листопада в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Інформація щодо кількості втрат загарбників уточнюється.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу два удари. Під ураження потрапили двох позиції зенітних ракетних комплексів противника. Воїни ракетних військ і артилерії України за добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів російських окупантів.

Також Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України. Її підготувала Україна у співавторстві з більш ніж півсотнею країн. Читай, що означає ухвалення резолюції щодо репарацій Україні.

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