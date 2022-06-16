Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 16 июня

Каждым днем, который мы встречаем в целых домах, мы обязаны нашим Вооруженным Силам. Многие из украинцев тоже воюют на собственном фронте: помогают ВСУ деньгами или одеждой, едой или благотворительными закупками необходимых на войне вещей.

Генштаб традиционно информирует о последних новостях со фронта и потенциально опасных участках из-за ведения боевых действий, а мы еще раз призываем: не игнорировать предупреждения от Генштаба и быть осмотрительными.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Оперативная обстановка в Украине на 16 июня 2022 года

На Волынском и Полесском направлениях продолжается инженерное оборудование местности в приграничных районах Пинского района Брестской области. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

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На Северском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Также проводил воздушную разведку БПЛА.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи и не допустить выхода ВСУ на государственную границу Украины к северу от Харькова.

На Славянском направлении основные усилия агрессор продолжает наступление в направлении Изюм — Славянск.

Враг безрезультатно вел штурм в направлении Довгенькое — Краснополье. Также пытался улучшить тактическое положение в районе населённого пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили оккупантов отойти.

На Лиманском направлении активных действий враг не проводил, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ из ствольной артиллерии и РСЗВ. Подразделения противника ведут штурм, конечной целью которого является захват Северодонецка, боевые действия продолжаются.

В Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши войска из ствольной и реактивной артиллерии.

Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления в направлении Васильевка — Яковлевка и Васильевка — Берестово. Оккупанты отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы продолжались из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать оборонительные позиции. Пытается совершенствовать инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

В районе Мелитополя российские оккупанты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы.

Руководство силовых ведомств РФ продолжает вербовать наемников для участия в войне против Украины. В России им обещают увеличение выплат и краткосрочные контракты с возможностью их продления.

Тем временем в российском Белгороде и области дополнительно привлекаются медицинские работники из других регионов РФ, что свидетельствует о значительных потерях российских оккупантов.

А мы продолжаем верить в ВСУ! Если ты временно потерял(-а) связь с бойцом на фронте или родными, читай, как найти пропавших родственников во время войны.



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