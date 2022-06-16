Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 червня

Вікторія Мельник, практикантка сайту 16 Червня 2022, 06:00
Карта бойових дій

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