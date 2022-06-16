Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 червня

Кожним новим днем, який ми зустрічаємо у цілих домівках, ми завдячуємо нашим Збройним Силам. Багато хто з українців теж воює на власному фронті: допомагає ЗСУ грошима чи одягом, їжею або ж благодійними закупівлями необхідних на війні речей.

Генштаб традиційно інформує про останні новини з фронту та потенційно небезпечні ділянки через ведення бойових дій, а ми вкотре закликаємо: не ігнорувати попередження від Генштабу та бути обачними.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 16 червня 2022 року

На Волинському та Поліському напрямках триває інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Пінського району Брестської області. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

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На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Також вів повітряну розвідку з безпілотників.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу наших військ на державний кордон України на північ від Харкова.

На Слов’янському напрямку ворог продовжує наступ на напрямку Ізюм — Слов’янськ.

Безрезультатно вів штурм у напрямку Довгеньке — Краснопілля.

Противник намагався покращити положення в районі Долини. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, обстрілював наші підрозділи зі ствольної артилерії.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив по позиціях Сил оборони зі ствольної артилерії та РСЗВ. Підрозділи противника продовжують штурм, кінцевою метою якого є захоплення Сєвєродонецька, бойові дії тривають.

У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші війська зі ствольної та реактивної артилерії.

Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка — Яковлівка та Василівка — Берестове. Окупанти відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли велися з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати оборонні позиції. Намагається вдосконалювати інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

У районі Мелітополя російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби.

Керівництво силових відомств РФ продовжує збирати військових для участі у війні проти України. Найманцям обіцяють збільшення виплат і запровадженням короткострокових контрактів з можливістю їх продовження.

А в російському Бєлгороді та області додатково залучаються медичні працівники з інших регіонів РФ, що свідчить про значні втрати російських окупантів.

А ми продовжуємо вірити в ЗСУ! Якщо ж ти тимчасово втратив зв’язок з бійцем на фронті чи рідними, читай, як знайти зниклих родичів під час війни.

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