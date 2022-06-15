Працюють, не відчуваючи втоми: як швейний цех переселенців з Краматорська допомагає ЗСУ

Від початку повномасштабного російського вторгнення вони перепрофілювалися.

Зараз команда з Краматорська у мирному Дніпрі розгорнула цілий цех з пошиття одягу та амуніції для наших військових. Замість витончених суконь та костюмів на замовлення шиють форму.

Уся команда – це підприємці з Краматорська. Одні керували салонами з тканинами, інші – крамницею з музичними інструментами, а дехто працював на машинобудівному заводі.

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Та сьогодні у людей одна мета – наблизити перемогу України в тилу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про юних швачок з Дніпра, які допомагають ЗСУ. Під час літніх канікул дівчатка шиють балаклави, спіднє і постільну білизну для українських військових та переселенців.