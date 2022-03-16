Швачки, IT-спеціалісти, маркетологи — кого найбільше потребують на західній Україні

Війна змусила багатьох українців залишити свої домівки. Люди змушені переїжджати, але сидіти склавши руки не можна. Тому навіть в умовах воєнного стану бізнес оживає, а переселенці отримують роботу.

На Закарпатті Центр зайнятості пропонує понад 600 робочих місць. Найбільше потребують швачок.

Багато вакансій для дистанційної роботи. Передусім IT-спеціалісти, маркетологи, фахівці з SMM.

Дивися, як переселенці знаходять роботу у західних регіонах України.

Дизайнери одягу, ательє та великі швейні підприємства швидко перелаштувалися під час війни. Дивися, як підприємства працюють на потреби армії.