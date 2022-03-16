Швачки, IT-спеціалісти, маркетологи — кого найбільше потребують на західній Україні

Війна змусила багатьох українців залишити свої домівки. Люди змушені переїжджати, але сидіти склавши руки не можна. Тому навіть в умовах воєнного стану бізнес оживає, а переселенці отримують роботу.
На Закарпатті Центр зайнятості пропонує понад 600 робочих місць. Найбільше потребують швачок.
На Закарпатті Центр зайнятості пропонує понад 600 робочих місць. Найбільше потребують швачок.
Багато вакансій для дистанційної роботи. Передусім IT-спеціалісти, маркетологи, фахівці з SMM.
Дивися, як переселенці знаходять роботу у західних регіонах України.
Дизайнери одягу, ательє та великі швейні підприємства швидко перелаштувалися під час війни. Дивися, як підприємства працюють на потреби армії.