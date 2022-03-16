Украина

Швеи, IT-специалисты, маркетологи — в ком больше всего нуждаются на Западной Украине

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 16 марта 2022, 08:30

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