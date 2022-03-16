Швеи, IT-специалисты, маркетологи — в ком больше всего нуждаются на Западной Украине

Война заставила многих украинцев покинуть свои дома. Люди вынуждены переезжать, но сидеть сложа руки нельзя. Поэтому даже в условиях военного положения бизнес оживает, а переселенцы получают работу.

На Закарпатье Центр занятости предлагает более 600 рабочих мест. Больше всего нуждаются в швеях.

Много вакансий есть и для дистанционной работы. В первую очередь нужны IT-специалисты, маркетологи, специалисты по SMM.

Смотри, как переселенцы находят работу в западных регионах Украины.

Дизайнеры одежды, ателье и крупные швейные компании быстро перестроились во время войны. Смотри, как предприятия работают на нужды армии.