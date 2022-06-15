Работают, не чувствуя усталости: как швейный цех переселенцев из Краматорска помогает ВСУ

С начала полномасштабного российского вторжения они перепрофилировались. Сейчас команда из Краматорска в мирном Днепре развернула целый цех по пошиву одежды и снаряжения для наших военных.

Вместо изящных платьев и костюмов на заказ шьют военную форму.

Вся команда – это предприниматели из Краматорска. Одни руководили салонами с тканями, другие – магазином с музыкальными инструментами, а кто-то работал на машиностроительном заводе.

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Но сегодня у людей одна цель – приближать победу Украины в тылу.

Напомним, раньше мы рассказывали о юных швачках из Днепра, которые помогают ВСУ. Во время летних каникул девочки шьют балаклавы, нижнее и постельное белье для украинских военных и переселенцев.