Lifestyle

Работают, не чувствуя усталости: как швейный цех переселенцев из Краматорска помогает ВСУ

Кристина Венгеляускайте 15 июня 2022, 18:00

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Работают, не чувствуя усталости: как швейный цех переселенцев из Краматорска помогает ВСУ
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