Шукаєш зниклих родичів? Ганна Маляр розповіла, куди варто звертатись, та яка зараз ситуація на Сході

Під час війни в Україні набагато частіше почали зникати як військові, так і цивільні.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в ефірі телемарафону, куди краще звертатися під час пошуку зниклих безвісти.

Як знайти зниклих на війні

Багато людей звертається до Міністерства оборони щодо пошуку зниклих родичів, але це тільки сповільнює процес, адже це питання не входить до компетенції міністерства.

Зараз також дивляться

Натомість при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій є уповноважений, який займається питаннями зниклих безвісти.

— Там працюють люди, які займаються пошуком зниклих безвісти, збирають цю інформацію та допоможуть фахово і кваліфіковано без втрати часу через інші державні органи, до яких звертаються зараз люди, — пояснює Маляр.

Номери для пошуку зниклих безвісти:

0 800 339 247 (з 09:00 до 17:00);

(з 09:00 до 17:00); 095 896 04 21 (можна писати цілодобово у месенджери Telegram і Viber).

Ситуація на Луганщині

Заступниця міністра оборони також прокоментувала ситуацію на Луганщині, яка все ще залишається складною.

Гаряча фаза війни, тривають запеклі бої на Сході… Збройні сили України роблять від себе все можливе і неможливе, зокрема й Міністерство оборони, для того, щоб ми могли чинити опір.

Але Україна дуже потребує зброї, тому що росіяни мають перевагу в озброєнні. Це саме та обставина, що ускладнює ситуацію і не дозволяє паритетно воювати з РФ, — зазначає Маляр.

Західні партнери розуміють потреби України, але є питання щодо оперативності надання допомоги. Адже війна не терпить зволікань навіть в один день.

Російські окупанти намагаються вийти на географічні кордони Донецької та Луганської області. Але ЗСУ потужно стримують ворога та зривають його плани. Раніше Ганна Маляр розповіла про контрнаступ ЗСУ.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!