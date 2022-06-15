Ищешь пропавших родственников? Анна Маляр рассказала, куда обращаться, и какая ситуация на Востоке сейчас

Во время войны в Украине намного чаще стали пропадать без вести как военные, так и гражданские.
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в эфире телемарафона, куда лучше обращаться для поиска пропавших без вести.
Многие обращаются в Министерство обороны, чтобы найти пропавших родственников. Но это только замедляет процесс, поскольку такой вопрос не входит в компетенцию министерства.
В то же время, при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий есть уполномоченный, который занимается вопросами пропавших без вести.
— Там работают люди, которые занимаются поиском без вести пропавших, собирают эту информацию и помогут профессионально и квалифицированно без потери времени через другие государственные органы, к которым обращаются сейчас люди, — объясняет Маляр.
Номера для поиска пропавших без вести во время войны:
Заместитель министра обороны также прокомментировала ситуацию в Луганской области, которая все еще остается сложной.
Горячая фаза войны, продолжаются ожесточенные бои на Востоке… Вооруженные силы Украины делают все возможное и невозможное, в том числе и Министерство обороны, для того, чтобы мы могли сопротивляться.
Горячая фаза войны, продолжаются ожесточенные бои на Востоке… Вооруженные силы Украины делают все возможное и невозможное, в том числе и Министерство обороны, для того, чтобы мы могли сопротивляться.
Но Украина очень нуждается в оружии, потому что россияне имеют преимущество в вооружении. Это именно то обстоятельство, что усугубляет ситуацию и не позволяет паритетно воевать с РФ, — отмечает Маляр.
Западные партнеры понимают потребности Украины, но есть вопросы касательно оперативности оказания помощи. Ведь война не терпит проволочек даже в один день.
Российские оккупанты пытаются выйти на географические границы Донецкой и Луганской области. Но ВСУ мощно сдерживают врага и срывают его планы. Ранее Анна Маляр рассказала о контрнаступлении ВСУ.
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