Ищешь пропавших родственников? Анна Маляр рассказала, куда обращаться, и какая ситуация на Востоке сейчас

Во время войны в Украине намного чаще стали пропадать без вести как военные, так и гражданские.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в эфире телемарафона, куда лучше обращаться для поиска пропавших без вести.

Как найти пропавших на войне

Многие обращаются в Министерство обороны, чтобы найти пропавших родственников. Но это только замедляет процесс, поскольку такой вопрос не входит в компетенцию министерства.

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В то же время, при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий есть уполномоченный, который занимается вопросами пропавших без вести.

— Там работают люди, которые занимаются поиском без вести пропавших, собирают эту информацию и помогут профессионально и квалифицированно без потери времени через другие государственные органы, к которым обращаются сейчас люди, — объясняет Маляр.

Номера для поиска пропавших без вести во время войны:

0 800 339 247 (с 09:00 до 17:00);

(с 09:00 до 17:00); 095 896 04 21 (можно писать круглосуточно в мессенджеры Telegram и Viber).

Ситуация в Луганской области

Заместитель министра обороны также прокомментировала ситуацию в Луганской области, которая все еще остается сложной.

Горячая фаза войны, продолжаются ожесточенные бои на Востоке… Вооруженные силы Украины делают все возможное и невозможное, в том числе и Министерство обороны, для того, чтобы мы могли сопротивляться.

Но Украина очень нуждается в оружии, потому что россияне имеют преимущество в вооружении. Это именно то обстоятельство, что усугубляет ситуацию и не позволяет паритетно воевать с РФ, — отмечает Маляр.

Западные партнеры понимают потребности Украины, но есть вопросы касательно оперативности оказания помощи. Ведь война не терпит проволочек даже в один день.

Российские оккупанты пытаются выйти на географические границы Донецкой и Луганской области. Но ВСУ мощно сдерживают врага и срывают его планы. Ранее Анна Маляр рассказала о контрнаступлении ВСУ.

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