Буржуйки в окопах: как украинские военные готовятся к зиме 2022-2023

Самодельные бойлеры и обогреватели, которые в народе называют буржуйками, производят дубенские волонтеры в Ровенской области.

Так готовят наших военных к зиме. Мини-печки мастера делают из автомобильных дисков, а нагреватели для воды — из бочек.

Буржуйки делают так, чтобы на них можно было приготовить и еду. Перед отправкой каждую тестируют. Чтобы в блиндаже не чадила и хорошо выпускала дым наружу.

Их можно разместить в любом окопе или блиндаже, чтобы нагреться, приготовить еду или постирать вещи в горячей воде.

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