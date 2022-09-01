Буржуйки в окопах: як українські військові готуються до зими 2022-2023

Саморобні бойлери та обігрівачі, які в народі називають буржуйками, виготовляють дубенські волонтери на Рівненщині.

Так готують наших військових до зими. Міні-пічки майстри роблять з автомобільних дисків, а нагрівачі для води — з діжок.

Буржуйки роблять так, щоб на них можна було приготувати і їжу. Перед відправкою кожну тестують. Щоб у бліндажі не чадила та добре випускала дим назовні.

Їх можна розмістити в будь-якому окопі чи бліндажі, аби нагрітися, приготувати їжу, чи попрати речі в гарячій воді.

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