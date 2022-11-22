Многострадальный Бахмут. Как россияне ломают зубы об оборону стального города

Обстрелы Бахмута продолжаются.

Четверо мирных жителей погибли от вражеских атак в Донецкой области за минувшие сутки. По данным тамошней ОВА, обстрелы унесли жизни гражданских в Бахмуте, Георгиевке, Курахово и Петровке. Еще четыре человека ранены.

Об оборону стального города Бахмут российские солдаты разбивают лоб вот уже полгода.

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Из-за невозможности его захватить, оккупанты продолжают терроризировать мирное население, которого в Бахмуте остается еще около 10 тысяч.

Без всяких условий, люди часто живут прямо в подвалах под постоянными вражескими обстрелами.

К главе полиции Бахмута обратились волонтеры с просьбой за помощью по эвакуации семьи, которая живет в частном секторе непосредственно на линии боевых действий, — рассказывает инспектор по коммуникации Бахмутского районного отдела полиции ГУНП в Донецкой области Павел Дяченко.

Однако стражи порядка с волонтерами даже во время боев продолжают эвакуацию жителей.

Несмотря на разрушительные удары захватчиков, украинцев не сломать! Ранее мы рассказывали, как николаевцы чинят водопровод и возобновляют коммуникации.