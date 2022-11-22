Багатостраждальний Бахмут. Як росіяни ламають зуби об оборону сталевого міста

Обстріли Бахмута продовжуються.

Четверо мирних жителів загинули від ворожих атак на Донеччині за минулу добу. За даними тамтешньої ОВА, обстріли забрали життя цивільних у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці. Ще четверо людей поранені.

Об оборону сталевого міста Бахмут російські солдати розбивають лоби ось уже півроку.

Зараз також дивляться

Через неможливість його захопити окупанти продовжують тероризувати мирне населення, якого у Бахмуті лишається ще близько 10 тисяч.

Без жодних умов, люди часто живуть просто у підвалах під постійними ворожими обстрілами.

До очільника поліції Бахмута звернулися волонтери з проханням про допомогу з евакуації родини, яка живе у приватному секторі безпосередньо на лінії бойових дій, — розповідає інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області Павло Дяченко.

Однак правоохоронці з волонтерами навіть під час боїв продовжують евакуацію жителів.

Попри руйнівні удари загарбників, українців не зламати! Раніше ми розповідали, як миколаївці лагодять водогін та відновлюють комунікації.