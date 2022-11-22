Україна

Багатостраждальний Бахмут. Як росіяни ламають зуби об оборону сталевого міста

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 22 Листопада 2022, 21:00

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