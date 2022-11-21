Окупанти думали, що заберуть воду — і нас зламають: що відбувається у Миколаєві

Миколаївці майже дев’ять місяців живуть без питної води. Нині в оселі подають воду з Бузького лиману — солону і жорстку.

Один з місцевих жителів пан Євген розповідає, що солона вода швидко роз’їла комунікації. Після численних ремонтів мешканці будинку вирішили самотужки замінити труби. Аби заощадити кошти на ремонтних роботах, чоловіки з його будинку, вирішили об’єднатись і зробити все самі.

Ми поліетиленову трубу проклали в старій трубі. Вона повністю безшовна, проходить від колодязя, від засувки до нашого будинку. Це вже зроблено на віки.

Мешканці іншого будинку пішли своїм шляхом та вирішили пробурити собі власну свердловину. Таку установку під’єднали за півтора місяця. Однак цей варіант недешевий.

Зараз також дивляться

Разом з усіма матеріалами мешканці витратили близько півмільйона гривень. З кожної квартири люди сплатили близька трьох з половиною тисяч. Грошей люди не шкодують, бо солона вода псує не тільки труби, а й побутову техніку.

Ще у квітні окупанти навмисно підірвали водогін, яким постачалася вода з Дніпра. Та лише зараз, після звільнення частини Херсонщини, комунальники можуть оперативно лагодити пошкодження. До роботи беруться одразу, щойно сапери розмінують територію.

Біля знищених ворогом комунікацій скрізь були позиції окупантів, які після відступу росіяни ще й нашпигували вибухівкою. Тож комунальники діють дуже обережно. Бо навіть після розмінування днями на міні ледь не підірвалася машина з ремонтниками. Дивом ніхто не постраждав.

У Миколаївводоканалі найближчим часом подати воду з Дніпра містянам не обіцяють. Коли завершать ремонтні роботи водогону, комунальники й самі не знають, та роблять усе можливе, щоб в оселях якомога швидше знову з’явилась нормальна очищена вода.

Водночас на півдні України почали добровільну евакуацію населення. Люди з деокупованих територій Миколаївщини та Херсонщини за бажанням можуть безкоштовно виїхати у більш безпечні регіони. Читай, як відбувається добровільна евакуація.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!