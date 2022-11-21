Оккупанты думали, что заберут воду — и нас сломают: что сейчас происходит в Николаеве

Николаевцы почти девять месяцев живут без питьевой воды. Сейчас в дома подают воду из Бугского лимана — соленую и жесткую.

Один из местных жителей Евгений рассказывает, что соленая вода быстро разъела коммуникации. После многочисленных ремонтов жильцы дома решили самостоятельно заменить трубы. Чтобы сэкономить средства на ремонтных работах, мужчины из его дома решили объединиться и сделать все сами.

Мы провели полиэтиленовую трубу в старой трубе. Она полностью бесшовная, проходит от колодца, от защелки до нашего дома. Это уже сделано на века.

Жители другого дома пошли по своему пути и решили пробурить себе скважину. Такую установку подключили через полтора месяца. Однако этот вариант недешевый.

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Вместе со всеми материалами жители потратили около полумиллиона гривен. С каждой квартиры люди оплатили около трех с половиной тысяч. Денег люди не жалеют, потому что соленая вода портит не только трубы, но и бытовую технику.

Еще в апреле оккупанты намеренно взорвали водопровод, которым поставлялась вода из Днепра. Но только сейчас, после освобождения части Херсонской области, коммунальщики могут оперативно чинить повреждения. К работе берутся сразу, как саперы разминируют территорию.

У уничтоженных врагом коммуникаций везде были позиции оккупантов, которые после отступления россияне еще и нашпиговали взрывчаткой. Так что коммунальщики действуют очень осторожно. Потому что даже после разминирования на днях на мине чуть не взорвалась машина с ремонтниками. Чудом никто не пострадал.

В Николаевводоканале в ближайшее время подать воду из Днепра горожанам не обещают. Когда завершат ремонтные работы водопровода, коммунальщики и сами не знают, и делают все возможное, чтобы в домах как можно скорее снова появилась нормальная очищенная вода.

В то же время, на юге Украины начали добровольную эвакуацию населения. Люди с деоккупированных территорий Николаевской и Херсонской областей по желанию могут бесплатно выехать в более безопасные регионы. Читай, как идет добровольная эвакуация.

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